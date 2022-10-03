R系列澳洲护照新推出 如何申请？

包含更先进的安全防伪功能的新版R系列护照已经推出，将逐步取代2014年版P系列护照。





据澳大利亚外交与贸易部的信息，作为澳大利亚护照的首创，R系列的照片页是“由坚硬、高安全性的分层塑料制成”，这一特点使护照“更难被伪造、更不容易损坏”。



R系列新护照有何特征？

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新的R系列护照与澳大利亚以往的旅行证件有着不同的外观和感觉。





照片页是由坚硬、高安全性的分层塑料制成，称为聚碳酸酯。





聚碳酸酯是激光雕刻而非墨水印刷，照片页上的照片是黑白的而非彩色的。





在护照持有人照片的左下方是一张凸起的澳大利亚地图，另有一张略小的照片则出现在右侧透明窗口中。照片页上还有其他的透明窗口，则会显示嵌入其中的护照芯片天线。



The R Series photo page. Credit: DFAT R系列护照的其余签证页还包含了原住民艺术家的作品，展出澳大利亚的标志性景观。





在紫外线照射下，护照上的这些景观会变成独特的夜景，并显示出当地的本土动物物种。



Uluru features on the center pages of the passport and under ultraviolet light changes to a nightscape. Credit: DFAT

为何发行两款护照？

新版护照号码的首字母为R，这版护照已于9月起分阶段推出，直到2022年底，在此期间，P系列护照将继续发行。因此，目前申请护照的人士将收到R系列或P系列护照。





如果申请人想获得R系列而非P系列护照，则唯一的办法是等到2023年初提交申请。





外交与贸易部的消息中说，澳大利亚护照定期进行升级，以保护护照持有人的身份和个人信息，符合国际最佳做法。





上周七号台报道，R系列护照正遭遇大量的软件故障，这将导致护照交付延误的情况变得更为糟糕。





外交部助理部长蒂姆·瓦茨（Tim Watts）称启用新版护照的决定是前任联盟党政府作出的。





“如果是我，我不会作出这样的决定——在护照申请数量空前激增的情况下过渡到新护照。”





瓦茨说，护照产量已从4月份的16万份上升到9月的25万份。





然而，申请的数量几乎是这个数字的两倍，即每月50万份。





他说：“任何等待护照超过六周的人都应该联系护照办公室”，“我们正在按照旅行的需要对申请进行优先排序。”





此前，外交与贸易部曾提醒想要在暑期旅行的澳大利亚人“提前计划”护照事宜。





需要注意的是，一些航空公司和外国政府要求旅行者携带有效期超过计划停留时间至少六个月的护照。





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