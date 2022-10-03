“啥都没吃就结束了”：维州餐饮娱乐消费返现计划已截止

维州政府官网发布声明表示，9月19日再度回归的该州餐饮娱乐消费返现计划已于2022年10月3日周一上午11点55分结束。





声明表示，居民在截止时间前提交的返现申请仍将得到处理。





“如果您已经提交返现申请并通过电子邮件收到申请ID号码，请放心，您的返现申请仍在处理中。”





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“在计划结束前提交有效返现申请的人仍将收到他们的现金返还。”





然而，该州当局表示，截止时间后不再接受新的返现申请，哪怕消费行为发生在返现计划截止前。



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9月19日返现计划回归消息一经宣布便激发了许多维州居民的热情，华人社交媒体平台上有民众表示“第一周已经超额用完了维州吃饭补贴额度（即每人125澳元的返现上限额）”。





而返现计划截止后，也有华人遗憾称“感觉啥都没吃没玩就结束了”。





维州政府表示，在短短两周内，春季推出的本次返现计划的2500万澳元资金已全部耗尽，促进了数以万计餐饮娱乐企业的生意。





近65%申请返现的维州居民在提交申请时勾选了“因返现计划而进行本次消费”，或“因该计划而消费得更多”。





声明称，已提交申请且邮箱收到了申请ID号码但尚未获得进一步通知的民众无需担心，所有申请都会尽快得到处理，民众无需重新提交返现申请。





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