维州餐饮娱乐消费返现再度回归 全州适用

餐饮返现

颇受欢迎的维州餐饮消费返现计划再度回归，于本周一（9月19日）上午10点开始发放，申请人可以就符合条件的费用申请现金返还。该计划适用于全维州范围内任意时间段的相关消费。





民众在全维州范围内外出消费最少40澳元、最多500澳元时，可有资格申请25%的现金返还。





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符合条件的餐饮业场所包括：



咖啡店与餐馆；

酒吧和酒馆（必须购买食物）；

注册俱乐部——不包括不向公众开放的私人俱乐部；

啤酒厂或酿酒厂（必须购买食物）；

快餐和外卖店、果汁吧和售货小亭；

在酒店等住宿场所向公众开放的餐厅和咖啡厅；

体育、艺术和剧院区内的接待场所；

美食广场；

电影院；

临时食品售卖场所，包括美食餐车、火车、食堂和拖车等。

需要注意的是，使用第三方送餐服务如Ubereats、Deliveroo等外卖服务的餐点费用不享受返现。



娱乐消费券

娱乐消费券计划同样于9月19日上午10点开始接受申请。





当消费40澳元或以上时，民众可以申请获得25%的娱乐体验总费用返现。





适用消费包括：



电影院；

展览和会展；

博物馆、画廊和动物园；

现场表演，包括戏剧、音乐会、喜剧表演、文学活动和时装秀；

主题公园、水上乐园和游乐场。

墨尔本和维州任何地方的娱乐体验均可，且周一至周日均适用。





需要注意的是，该计划不包含体育活动或赛事（包括进入体育设施、季票、体育课、个人健身和任何体育赛事门票）。





本次返现计划有效期至今年12月16日，以先到先得的方式登记申请返现，直至截止时间或2500万元资金耗尽。





在该计划有效期内，每位申请人在维州的餐饮消费返现计划及娱乐消费券两项计划下，最多可累计获得125澳元的返现。





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