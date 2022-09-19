政府将再拨14亿澳元用于澳大利亚的新冠疫情响应

阿尔巴尼斯政府将再拨款14亿澳元来应对新冠疫情的影响，其中大部分资金将用于老年护理行业。





这笔资金将用于继续实施一系列应对措施，这些措施原定于9月30日到期，但将延长到今年年底。





一揽子计划包括对老年护理人员的财政支持，以及对新冠检测、防护设备和药物的资金支持。





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今年，澳大利亚老年护理机构有3000多人死于新冠，几乎是大流行前两年死亡人数的三倍。





政府一直面临压力，要求对老年护理机构提供更多的支持，以应对日益增加的死亡人数。





超过8.4亿澳元的资金将用于政府的老年护理支持计划，而超过2.35亿澳元的资金将被指定用于国家医疗储备中支持老年护理、残障护理和其它服务行业的防护设备、新冠检测和其它用品。



卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）表示，这些资金将为人们提供有效的检测、医疗和治疗服务，以保护社区中最脆弱的群体。





他说：“这些投资也为我们的一线卫生和老年护理工作者、居住在老年护理机构的长者以及那些为最容易受到新冠严重疾病影响的人提供支持的人们，提供持续的保护与支持。”





这一消息宣布之际，全球因新冠导致的死亡人数正在下降，公共卫生专家对大流行可能接近尾声表示乐观。





上周，澳大利亚记录了279例与新冠有关的死亡和4万多个新病例。





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