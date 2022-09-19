女王的葬礼何时开始 如何观看？

周一，来自世界各地的约2000名宾客将聚集在威斯敏斯特大教堂，参加伊丽莎白二世女王的葬礼。





预计还有数百万人将通过电视或网络转播进行观看。





在英国，125家电影院将放映葬礼转播，而公园、城市广场和大教堂也将设立观看屏幕。





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以下是你在澳大利亚的收看渠道，以及具体时间表。



在澳大利亚如何观看女王的送葬游行与葬礼？

本周一（9月19日），从澳大利亚东部标准时间晚上7:30开始，SBS主频道将切换至英国广播公司（BBC）对 英国女王伊丽莎白二世国葬 的报道。BBC将在威斯敏斯特厅播放送葬游行、葬礼和下葬仪式。





周一的仪式将是首次允许摄像机进入拍摄的英国君主葬礼。1952年，乔治六世国王的送葬游行曾在电视上播出，但葬礼本身并未播出。





送葬队伍什么时候开始出发？

女王的灵柩目前停放在威斯敏斯特大厅供民众瞻仰，而停灵将在英国当地时间上午6:30（澳东时间下午3:30）结束。女王葬礼将于威斯敏斯特大教堂举行，教堂的大门将在葬礼前开放，从当地时间上午8:00（澳东时间下午5:30）开始。





在当地时间10:44（澳东时间晚上7:44），女王的灵柩将从威斯敏斯特宫被送至威斯敏斯特大教堂。





灵柩定于当地时间上午10:52（澳东时间晚上7:52）抵达威斯敏斯特大教堂，葬礼仪式将于当地时间上午11:00（澳东时间晚8点）正式开始。





葬礼仪式将在当地时间中午12点左右（澳东时间晚9点）结束，结束前将举行两分钟的默哀。届时还将奏响起床号、国歌和女王风笛队的传统哀乐。



葬礼仪式结束后会发生什么？

葬礼结束后，女王的灵柩与包括国王查尔斯三世和高级王室成员在内的送葬队伍将在当地时间中午12:15（澳东时间晚上9:15）开始，出发前往海德公园附近的惠灵顿拱门。





大本钟将每隔一分钟鸣响一次。





灵柩将由国家灵车送往温莎，预计将在当地时间下午3点（澳东时间午夜）后不久抵达。





下葬仪式将于当地时间下午4点（澳东时间凌晨1点）开始，约有800名宾客参加。仪式将在当地时间下午4点45分（澳东时间凌晨1点45分）左右结束。





仪式将由温莎教长大卫·康纳（David Conner）主持，并由坎特伯雷大主教贾斯汀·韦尔比（Justin Welby）致祝福词。





之后，女王灵柩将被放入皇家墓室。





晚些时候，女王将与爱丁堡公爵（菲利普亲王）的遗体一起在乔治六世国王纪念教堂举行的私人家庭仪式中合葬。





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