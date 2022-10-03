【观点】澳洲锂矿大热 但本地电池产业未必能“一帆风顺”

最近一段时间，全球股价、房价、乃至不少国家的汇率都在暴跌，在这个过程中，依然可以保持非常火热甚至吸引大量投资的领域非常少，其中和新能源相关的电池和锂矿领域可以说是其中的佼佼者之一。对于拥有丰富矿产资源且锂矿资源同样在全球数一数二的澳大利亚来说，可以说是非常的幸运。





就在最近，全球最大的锂矿商——美国锂业公司雅宝集团（Albemarle）决定斥资逾20亿澳元，在西澳珀斯南部的一个工业园区建成世界上最大、最先进的氢氧化锂工厂Kemerton。





但有意思的是，雅宝的董事长兼首席执行官肯特·马斯特斯（Kent Masters）也表示，澳大利亚很难实现从开采关键矿物原料到生产电动车电池的飞跃。在缺乏汽车制造业的情况下，澳大利亚已经远远落后，如果未来要生产电池将面临一场攻坚战。





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虽然一些澳大利亚的锂矿业领军人物认为，在特斯拉和其他汽车厂商的支持下，澳大利亚可以成为电池生产领域取得更大的发展。但事实是，随着全球对电动汽车的需求加速增长，汽车厂商在电池生产方面拥有着很大的话语权，并且推动了大量电池生产制造的本地话。





用马斯特斯的话来说，电池技术掌握在电池厂商手中。其中很多电池厂商是韩国人、日本人，还有越来越多的中国人。一些传统的汽车厂商也希望在这方面有更大的影响力，甚至很想控制这一领域。





事实上，中国和美国在新能源汽车领域都是全球领先的国家之一，一个很好的例子就是雅宝公司和天齐锂业分别拥有西澳Greenbushes锂矿49%和51%的股份，前者曾向天齐锂业提出过收购这一全球最好的硬岩锂矿股权的意向，但天齐锂业并无意出售这一资产。





无论是欧洲的激励措施，还是美国的《通货膨胀削减法案》，都在大力推动整合本地电池供应链，尽管这些地区的生产商手头都没有足够的锂、镍和钴等原料。事实上，由于今年以来地缘政治风险上升，全球世界的汽车厂商都希望形成本地供应链，并计划长期使用回收锂以形成电池生产闭环。





在这样的背景之下，澳大利亚也显然希望能够建立起自己的电池生产能力和技术。不过最大的问题在于，澳大利亚本地的市场过小，而且缺乏全套的产业链和足够的技术和人才积累来发展新能源汽车行业。这就意味着，澳大利亚在电动车及其上游的锂电池产业之中，最终扮演的角色还是以原材料供应为主。





某种程度上来说，正如雅宝公司的CEO马斯特斯指出的那样，中国的锂辉石行业是在澳大利亚锂辉石的基础上发展起来的，两者已经形成了一种共生关系。在短期供不应求推动下的澳大利亚锂矿行业，从最长远的前景来看，很大程度还将取决于主要新能源汽车生产和电池生产基地中、美、欧对原材料的需求及其双方之间的政治、经济与贸易关系是否稳定。





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）







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