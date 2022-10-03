维州垃圾桶体系将迎改革：每户四桶 新增紫桶装玻璃

所有维州家庭将拥有红、黄、紫、绿四个垃圾桶，您知道分别该扔什么垃圾吗？

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Victoria’s 4 bin plans. Credit: vic.gov.au

所有维州家庭将很快拥有四个垃圾桶，以实现软塑料和披萨盒的回收，这是维州斥资5.15亿澳元对回收系统进行改革的一部分。

维州环境部长丹布罗西奥（Lily D’Ambrosio）于上周和联邦环境部长普林波塞克（Tanya Plibersek）宣布了这一四桶系统的框架，以及为维州的回收计划联合出资1430万澳元。

丹布罗西奥说：“我们是澳大利亚首个对每个家庭推出同样垃圾桶的州，也是首个把软塑料和披萨盒纳入这些垃圾桶的州。”

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她说到2030年这两样东西连同塑料袋 、包装纸和用脏的食物容器都可放进黄桶，而玻璃将进入一个新的紫桶，以避免污染。

食品和花园有机物将被放入绿色垃圾桶，家庭垃圾将被放入红色垃圾桶。

目前维州有七个市议会已经推出了四桶制度，这包括Central Goldfields、Hobsons Bay、Macedon Ranges 和 Whittlesea，Frankston市议会则会在2023年推出。

所有79个市议会将被要求在2030年前过渡到四桶系统，回收计划还包括容器押金计划，以及承诺在此期限前把80%的垃圾从填埋场转移出去。

维州政府已就这一新计划的运作展开在线咨询，邀请维州人就这一拟议政策发表意见。

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Published 4 October 2022 at 10:44am, updated an hour ago at 10:48am
Source: SBS