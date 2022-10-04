政府公布新计划以拯救110个澳大利亚濒危物种并阻止进一步物种灭绝

政府表示，一项针对澳大利亚濒危物种的拯救计划也将把其它物种从危险边缘拉回来。





环境部长谭雅·普利贝塞克（Tanya Plibersek）发布了一项十年计划，旨在防止任何进一步的物种灭绝，并确保到2030年澳大利亚30%的土地和水域得到保护。





她表示政府决定把重点放在110个优先物种和20个具有特殊环境意义的地区，不过这并不意味着政府忽视其它1800多种被列为受威胁的动植物。



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Ms Plibersek said it was possible to save the environment and keep mining, saying the nation has a "continued need to develop" but it must be done in an environmentally responsible way. Source: AAP / (AAP Image/Dean Lewins) “这些优先物种能创造一种光环效应，”她在悉尼启动该计划时告诉记者。





“通过关注这些物种和这些地区，我们有最大的成功机会。如果我们专注于这些物种，我们也将能够保护它们周围的物种——那些相互依存并生活在同一环境中的物种。”





这20个重点地区包括澳大利亚阿尔卑斯山脉（Australian Alps）、卡卡杜岛（Kakadu）、袋鼠岛和诺福克岛（Kangaroo and Norfolk Islands）、位于昆州雷恩岛（Raine Island）的世界最大绿海龟繁殖地，以及塔州的巨藻林。





“保护20个重点地区将使我们拥有真正广泛的澳大利亚景观和生态系统，我们可以创造‘小诺亚方舟’，并确信我们正在恢复健康的动植物种群。”





该计划的发布侧重于优先物种，包括考拉、袋熊、负鼠、本地鸟类和植物。





与此同时，又有15个物种和三个生态群落被列入受威胁名单，其中包括沿大分水岭发现的帕玛岩袋鼠，以及新州卡普塔尔山（Mount Kaputar）陆地蜗牛和蛞蝓群落——包括引人注目的卡普塔尔巨型粉红蛞蝓。





普利贝塞克部长表示，拯救环境和继续采矿是可能并行的，她说国家“需要持续发展”，但必须以对环境负责的方式进行。





“以一种让企业更快地做出决策，但让环境得到更好保护的方式。这将是我们环境法改革的重点。”





该计划是在令人震惊的五年环境状况报告公布后不到三个月发布的，该报告揭示了已经失去的物种和未来可能出现的情况。



该报告发现，澳大利亚的自然环境状况越来越差，几乎每个生态系统都在恶化。澳大利亚在哺乳动物灭绝方面保持着“世界冠军”头衔。





环保组织对该计划的大胆雄心表示欢迎，但对其方法提出质疑。





“澳大利亚有超过1900种受威胁物种，这一计划选择了其中110个成为‘赢家’。目前还不清楚该计划将如何帮助我们的其它‘非优先’受威胁物种，例如我们濒临灭绝的飞袋鼠，”世界自然基金会澳大利亚分会首席保护官员雷切尔·洛瑞（Rachel Lowry）说。





“对所有受威胁的物种来说，高成本和有时限的恢复计划是必不可少的。否则，我们将看到更多的本地动物默默地越过灭绝线。”





澳大利亚保护基金会表示，该计划只有在野生动物栖息地的破坏得到妥善解决并为防止灭绝提供适当资金的情况下才能奏效。





“科学家们估计每年需要16.9亿澳元来解决澳大利亚的物种灭绝危机。我们敦促政府在本月的联邦预算中加入阻止物种灭绝的资金，”自然项目负责人巴沙·斯塔萨克（Basha Stasak）说。





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