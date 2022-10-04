“捉迷藏”结束：Optus将数据提交政府

在大规模数据泄露事件被曝光近两星期后，Optus已经将数据移交给了Services Australia。





工党前座议员比尔·肖顿（Bill Shorten）证实，联邦政府机构已于周二收到数据，并正在对其进行评估，看能从中获得什么信息。





他在堪培拉对记者说：“我们不应该玩捉迷藏，到第13天才拿到材料。”





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“我希望......得到信息，这样我们就可以阻止黑客入侵政府数据，进一步侵害人们的隐私。”



Optus泄露事件涉及多少医疗保险和护照信息？

肖顿说，Optus已经将其泄露估计值修改为5万份医疗保险记录和15万份护照信息被泄露。





他呼吁该公司更积极地提供信息。





Optus的新加坡母公司Singtel表示已经聘请了律师，以防因黑客攻击而受到任何集体诉讼——本次黑客攻击事件涉及1000多万客户的个人信息被泄露。



Singtel周一在新加坡证券交易所的一份声明中表示暂时没有收到任何集体诉讼的法律通知，但任何此类举动都将得到“大力辩护”。





该公司还表示，它希望澄清媒体关于与9月22日发生的事件有关的潜在罚款或其它费用的报道。





“Singtel认为这些报道在此时都是推测性的，并建议不要依赖这些报道中的信息。”



Optus对数据泄露事件的反应如何？

Optus周一透露，超过200万客户的身份文件在数据泄露中被曝光。





这家电信巨头已经委托咨询公司德勤（Deloitte）进行一项围绕数据入侵情况的独立审查。





陷入困境的Optus首席执行官罗斯马林（Kelly Bayer Rosmarin）建议进行审查，称该公司致力于重建客户的信任。





几位政府部长批评了该公司对这一事件的反应，以及它未能及时告知客户或政府哪些个人信息被泄露。





律政部长马克·德雷福斯（Mark Dreyfus）表示，他将审查澳大利亚的《隐私法》，并可能在今年年底前寻求对其进行改革以实施更严格的保护措施。





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