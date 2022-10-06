耗资超10亿澳元建的新冠隔离设施将走向何方？

澳大利亚三个州专门建造的新冠病毒检疫隔离设施已不再使用，关于它们的未来成了一个悬而未决的问题。





在开始运作近八个月后，在维州Mickleham专门建造的新冠检疫中心将很快关闭。这个设施今年2月投入使用，在疫情流行期间可容纳2168人进行隔离。





在此之前，昆士兰的地区食宿中心（QRAC）也宣布关闭，而西澳的Bullsbrook设施尚未投入使用。





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这些设施每个都花费了数亿澳元的建造费用。





这些设施的建造成本到底是多少，现在它们会发生什么？





据报道，位于维州墨尔本郊区的 Mickleham 设施耗资5.8亿澳元建造，而位于珀斯东北约40公里的西澳州Bullsbrook 检疫中心耗资4亿澳元。





在7月份的预算评估听证会上，昆州副州长迈尔斯（ Steven Miles）概述了昆州 Wellcamp 设施的预计成本，该设施位于布里斯班以西约130公里的 Toowoomba 郊外，建造费用超过2.2亿澳元。它在八月停止运行。





这些设施会发生什么仍不清楚，但它们现在似乎没有被使用。





西澳州长麦高恩（Mark McGowan）9月表示，州政府将确保 Bullsbrook设施在接下来的12个月内得到安全维护并保持良好的运行状态，然后会把它的运营工作移交给联邦政府。



Credit: AAP 维州政府在一份声明中说，Mickleham设施可以提前几个月用于其他潜在的用途，包括夏季前的紧急住宿。





政府表示，如果维州再次需要合适的隔离设施来保护维州人免受快速传播疾病的侵害，该中心仍然是一项“重要资产”。





同样，昆州政府也表示，QRAC 已在进行修缮和维护，如果疫情应对环境发生变化，QRAC 仍可投入使用，并将研究该设施其他用途的可能性。





只有这三个州建立了专用检疫隔离设施。北领地的 Howard Springs 设施是从原有的工人宿舍改建为疫情期间的国家康复中心。它现在也已停止运作，由基础设施、规划和后勤部维护，保持随时可投入使用的状态。





其他州和领地都使用酒店作为隔离设施。





这些巨大投入值得吗？





维州警察部长卡宾斯（Anthony Carbines）表示，维州检疫隔离中心达到了保护人们免受新冠病毒伤害的目的。





他说：“它的关闭是我们从疫情中恢复的又一步骤。”





“澳大利亚在疫情首次爆发之前就需要这些设施——但这个重要的设施现在作为保险单而存在，以防止未来再发生疫情，或在自然灾害等紧急情况下作为人们的住宿。”





悉尼科技大学教授兼首席经济学家哈考特教授 （Tim Harcourt）表示，在评估数亿澳元的投入是否物有所值时，需要从几个不同角度加以考虑。





“我假定有一个帐户和会计业务的角度，也就是说，你是否使用了最有效的方法？”





“还有一个经济问题，如果你没有建造它们会发生什么？如果未来发生另一场疫情大流行，这是很有可能的，你将它们推倒并再次重建，那可能会造成更高的成本。”





哈考特教授说，从经济角度来看，这些设施可以被视为“沉没成本”。





他说：“我认为从政治角度来说，政府在某种意义上不可能不建造它们，我认为他们没有太多选择。”





“现在我们得到了它们，经济学家称之为沉没成本。你现在得到了它们，当事后诸葛亮当然很不错，不过还是让我们看看我们可以重新利用它们来做些什么吧。”





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