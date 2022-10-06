高收入人群减税计划失败导致英国经济动荡 澳洲能吸取什么教训？

经济学家们表示，由于澳大利亚和全球金融状况的恶化，政府需要重新考虑在很大程度上有利于澳大利亚高收入者的减税措施。





这些措施是在四年前提出的，但尽管政府更替、工党上台，新冠大流行又带来巨大冲击，这些减税措施在本月的预算公布前仍然在发挥作用。





格拉坦研究所首席执行官、经济学家丹尼尔·伍德（Danielle Wood）表示，在当今的经济环境中，制定这些减税措施的基本原理和假设已不再成立，并补充说：“我们当然希望看到该计划得到重新制定。它是在非常不同的经济和财政时期构思的。”





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“请记住，这是在COVID之前制定的，当时政府预测我们十年内将有预算盈余。相反，我们如今正从COVID带来的衰退中走出来，公共债务水平与结构性预算赤字目前与未来估计都非常高。”



什么是三阶减税？

时任国库部长莫里森在2018年联邦预算中制定了分三个阶段削减个人所得税的七年时间表。





该计划已经立法，将废除37%的税率，对收入在4.5万至20万澳元区间内的人士实行30%的统一税率，而这将在10年内花费预算2440亿澳元。





科廷大学税务专家海伦·霍奇森（Helen Hodgson）教授表示，需要对这一税收政策进行改革，以确保中等收入者不会受到工资停滞的严重影响。



她补充说：“在2018年，说税级攀升（bracket creep）将把人们推向更高的税级是合理的。但事实上，在这期间，我们的工资停滞不前。而且我们目前通货膨胀率非常高。”





“基于2018年的预测实际上并没有实现——需要重新考虑政策是否合理。”



英国高收入者减税政策失败引发了什么动荡？

国库部长查默斯（Jim Chalmers）表示，将于10月25日颁布的联邦预算中，将有一些困难的决定。





他在周二连续第六个月加息至2.60%后说：“当我们最终确定预算时，我们将把重点放在什么是可负担的，什么是可持续的，什么是有足够的针对性来处理我们所面临的经济问题。”





他说，英国现在为高收入者减税尝试失败的后果是一个“警示故事”。





“在处理高昂和不断上涨的物价带来的巨大动荡时，我认为英国发生的事情是一个警示故事；无论是能源还是食品安全——或其它重要方面。”





英国政府已经放弃了一项允许高收入者减税的计划，该计划将耗资20亿英镑（35亿澳元）。





该计划在一周前宣布，但反响不佳，导致英镑兑美元跌至历史最低点。





财政大臣夸西·克瓦滕（Kwasi Kwarteng）说，“我们听取了人们的意见”并取消了该计划，因为它“分散了我们应对国家面临挑战的首要任务的注意力”。



“涓滴”经济学被揭穿

昆士兰大学经济学教授约翰·奎金（John Quiggin）说，从英国的经验中可以吸取有益的教训。





“英国是不同的（国家），但它与澳大利亚有重要的相似之处。一个相似之处是，它关注通货膨胀，关注央行的利率上升。”





他说，英国的例子表明，所谓的“涓滴”经济背后好处的想法现已被推翻，这种想法在撒切尔夫人和里根时期得到了重视，并在欧洲、美国、英国和澳大利亚等西方经济体中保持了几十年的主导地位。





“我认为，整个想法因紧缩政策的失败而名誉扫地，尤其是在欧洲，在（2008年）全球金融危机之后。”





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