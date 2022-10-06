悉尼年降雨量过两米破表 需要比奥尼尔还高的雨量计

悉尼正处于有史以来最潮湿的一年，其降雨量比NBA传奇人物沙奎尔·奥尼尔还要高。





今年到目前为止，悉尼的降雨量约为2.2米，准确地说，是2199.8毫米，比奥尼尔的身高还多出39.8毫米。





本周四，悉尼天文台山气象局监测站自上午9点以来记录了27.2毫米降雨量，在周四中午12点30分打破了之前自1950年以来保持的2194毫米年雨量记录。



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About 2.2 metres of rain has fallen on the NSW capital so far this year, or to be precise, 2,199.8mm, which is 39.8mm more than Shaq's height. Source: SBS 大部分的降雨发生在从上午11点开始的大约90分钟内。





2022年还剩下近3个月的时间，而气象局在9月宣布了连续第三次拉尼娜现象，因此预计年底前会有更多的降雨，进一步推高悉尼的记录。





悉尼仅用了两周时间就创下了最潮湿的7月记录，超过了1950年7月的336.1毫米记录，总雨量一个月内达到404毫米。





而今年3月，悉尼554毫米的降雨量也打破了1942年521.4毫米的3月记录。



气候变化导致强降雨

专家说，气候变暖是悉尼降雨屡破记录的罪魁祸首。





在过去的100年里，这座海港城市的平均温度上升了1.47度。





“这意味着大气中可容纳更高含量的水，也意味着更有可能出现强降雨事件，”气象局的加布里埃尔·伍德豪斯（Gabrielle Woodhouse）告诉记者。



阅读更多 气象局宣布连续第三次拉尼娜 澳洲面临又一潮湿夏季

在春季到夏季的剩余时间里，气象局预计多雨的情况将持续下去。





“在我们看到拉尼娜现象开始减弱并回到中性区域之前，我们可能不会看到这种情况被打破，”伍德豪斯说。



新州西部大部分地区处于洪水警报状态

持续的洪水将使大分水岭及其西部的河流遭受中度至至重度洪水的冲击，影响Tamworth、Dubbo和Bathurst等城镇。





新州内陆地区有暴雨和雷暴的恶劣天气警告，本周看不到缓和的迹象。





上个月，新州紧急服务中心（SES）进行了将预警系统转向澳大利亚警告系统（Australian Warning System, AWS）的第一次测试，全州通过AWS系统发布了建议、观察和行动警告。





灾后重建部长斯蒂芬·库克（Steph Cooke）说，为应对洪灾威胁，全州有500多名SES志愿者在现场工作。





她说：“我们的地面已经非常潮湿，水坝基本上是满的，而河流系统、沟渠也都满了。”



农民们担心最近的洪水会摧毁另一种作物，牧民也已被警告要为他们的牲畜遮风挡雨。





气象局说：“暴露在这些条件下的羔羊和绵羊有损失的风险。”





新州的许多城镇正在应对新的洪水，包括Warren，那里的Macquarie河又出现了重度洪水。





Macquarie房车公园老板卡罗琳·蒙克利（Carolyn Monkley）告诉AAP说：“虽然没有下很大的雨，但基本上自去年圣诞节以来，我们一直有大量降雨，根本没机会稍微晾干些。”





“这里的降雨与沿海地区的降雨完全不同。这里几英寸的降雨就会导致非常非常......潮湿。”





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