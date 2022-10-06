Optus 数据泄露：网络攻击后电信公司的新法律是什么？

在Optus遭受大规模网络攻击事件导致数百万客户的个人信息被泄露之后，联邦政府宣布了针对电信公司的新规定。





通讯部长罗兰周四表示，这一改革旨在保护客户并更好地检测欺诈行为。





罗兰说，新的法规规定，来自受影响公司的客户信息可以在需要时与金融机构共享，以防止或应对网络安全事件，这些信息随后必须予以销毁。





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她说：“我们修改电信法规要达到两个目的，第一是让 Optus 和其他电信公司能够更好地与金融机构协作，以检测和减轻恶意活动的风险，包括身份信息盗窃和诈骗。”



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“第二个是让Optus与澳大利亚民政服务部（Services Australia）等政府机构分享客户的相关信息，以协助防止欺诈。”





“有资格接收数据的金融服务公司必须是受 APRA （监管金融服务行业的澳大利亚审慎监管局）监管的金融机构。





“客户信息只能用于预防或应对网络安全事件、欺诈、诈骗活动或身份信息盗窃的唯一目的。”





“获得批准的客户信息接收机构必须满足非常强大的信息安全要求以及数据传输和存储规定。”





“收到的客户信息不再需要时必须销毁。”





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