澳芒上市 如何挑选成熟芒果？

又进入澳大利亚的芒果季节，您知道澳芒主要有哪些种类吗？判断芒果熟了与否，不能只看表皮是否有“腮红”哦。

New research reveals Australians love their mangoes, with the majority of Australian mangoes enjoyed locally

New research reveals Australians love their mangoes, with the majority of Australian mangoes enjoyed locally Source: Getty / Getty images

进入十月，澳大利亚最受欢迎的水果之一芒果也正当季，一项新的研究揭示了澳大利亚人对芒果的喜爱——约87%的澳芒是在本地享用的。

事实上，在2021年的芒果季，澳大利亚人享用了7200万个芒果，比上一个芒果季增长了4%。

在未来的几个月里，澳大利亚人预计将品尝到近1.8亿个芒果。
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Indian Mango
Credit: Creative Common
澳芒于9月中旬已在超市上架，消费者一般首先品尝到的品种是Kensington Pride，随后是10月份上市的Calypso和R2E2，11月份的Honey Gold。

Keitt、Palmer和Kent品种则将从1月开始上市。

芒果能量高，脂肪含量低，是健康所需的钙和维生素的重要来源。一份200克的成熟芒果所能提供的维生素A和维生素C是每日建议摄入量的三倍。

在澳大利亚，芒果生长在北领地、昆州、新州和西澳的热带和亚热带地区。
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为使芒果获得最佳口感，请遵循这些简单的储存提示：
  • 芒果在成熟之前不应冷藏；
  • 完全成熟的芒果可以在冰箱里存放数天；
  • 切勿将芒果储存在塑料袋中——芒果需要空气。
而如何判断一只芒果的成熟度，也不能光看“表面”，这里有几个小贴士：
  • 不要关注芒果的颜色，部分的芒果品种表皮呈现的粉红色和红色并不是成熟度的指标，具体取决于品种；
  • 轻轻地挤压芒果——成熟的芒果会有轻微的松动、也更柔软；
  • 成熟的芒果有时会在其茎部末端带有芬芳的热带香气，根据品种不同，香气或强烈或似有若无。
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Published 6 October 2022 at 3:02pm
Source: SBS