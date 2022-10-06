澳芒上市 如何挑选成熟芒果？

进入十月，澳大利亚最受欢迎的水果之一芒果也正当季，一项新的研究揭示了澳大利亚人对芒果的喜爱——约87%的澳芒是在本地享用的。





事实上，在2021年的芒果季，澳大利亚人享用了7200万个芒果，比上一个芒果季增长了4%。





在未来的几个月里，澳大利亚人预计将品尝到近1.8亿个芒果。



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Credit: Creative Common 澳芒于9月中旬已在超市上架，消费者一般首先品尝到的品种是Kensington Pride，随后是10月份上市的Calypso和R2E2，11月份的Honey Gold。





Keitt、Palmer和Kent品种则将从1月开始上市。





芒果能量高，脂肪含量低，是健康所需的钙和维生素的重要来源。一份200克的成熟芒果所能提供的维生素A和维生素C是每日建议摄入量的三倍。





在澳大利亚，芒果生长在北领地、昆州、新州和西澳的热带和亚热带地区。



为使芒果获得最佳口感，请遵循这些简单的储存提示：



芒果在成熟之前不应冷藏；

完全成熟的芒果可以在冰箱里存放数天；

切勿将芒果储存在塑料袋中——芒果需要空气。

而如何判断一只芒果的成熟度，也不能光看“表面”，这里有几个小贴士：



不要关注芒果的颜色，部分的芒果品种表皮呈现的粉红色和红色并不是成熟度的指标，具体取决于品种；

轻轻地挤压芒果——成熟的芒果会有轻微的松动、也更柔软；

成熟的芒果有时会在其茎部末端带有芬芳的热带香气，根据品种不同，香气或强烈或似有若无。

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