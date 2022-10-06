澳大利亚部分职业极度短缺能否改变签证制度？

在过去的一年里，遭受技能短缺的职业数量几乎翻了一番，当局现在正在研究解决这一问题的最佳方法。





由联邦政府资助的国家技能委员会（National Skills Commission）2022年技能优先清单（Skills Priority List）发现，全国有286个职业出现短缺，相较2021年的153个几乎翻了一番。





技能部长布伦丹·奥康纳（Brendan O'Connor）周四表示：“所列职业的惊人增长加强了解决技能短缺的迫切需要。”



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这份名单是在周五将于墨尔本举行的部长级技能委员会会议之前发布的，该会议旨在召集全国各地的技能部长以商讨如何最好地解决短缺问题。





需求量最大的职业包括注册护士、软件工程师、老年护理人员、建筑经理和儿童保育员。





该委员会向政府提供建议，以帮助其作出决定，但格拉坦研究所经济政策项目主任布伦丹·科茨（Brendan Coates）说，该清单不一定会立即改变政府制定并用于签证处理的技术职业清单，而该清单推动了澳大利亚大部分的技术移民。



The National Skills Commission's 2022 Priority Skills List has revealed in-demand occupations. Source: SBS 科茨说，最有可能的第一个变化是更新联邦的优先移民技术职业清单，该清单列出了填补澳大利亚关键技能短缺的44个工作岗位





从事这些职业的人的申请可以通过联邦、州和领地的签证处理计划得到快速处理。最近，医院药剂师、工业药剂师和零售药剂师等职业于2021年7月被加入该清单。





更长的技能职业清单可能需要更长的时间进行更改，这些清单可能包括400多种职业，并被用来为短期、偏远地区和其他州和领地担保的签证决定提供信息。





“这些清单要长得多，而且它们不一定经常变化，”科茨说。





“它们是由部长根据内政部和技能委员会的建议决定的，但它不会自动根据技能委员会的最新数据发现而更新。”



Healthcare workers such as nurses are one of the most in-demand professions. Source: AAP 全国雇主协会Ai Group首席执行官英纳斯·威洛克斯（Innes Willox）说，优先技能清单的发布提醒人们，移民计划对于填补眼前的技能差距非常重要。





“482临时技能签证等项目对企业来说越来越重要，因为他们很难在当地找到工人，”威洛克斯说。





“虽然国家技能委员会的数据与内政部的优先技术职业清单是分开的，但它应该在内政部职业清单更新时起到重要的作用。”





SBS新闻询问技能部长布兰登·奥康纳（Brendan O'Connor），政府是否会利用更新后的技能优先清单对签证要求进行修改，但在清单公布前没有收到回复。





国家技能委员会的一位女发言人表示，该名单有助于为政策的目标定位提供建议，不过它也并不是唯一的建议来源。



Chefs and cooks are also in demand 在一份单独的声明中，奥康纳部长表示政府已立即采取措施解决技能差距问题，并加强VET（职业教育和培训）部门。





他说：“这就是为什么阿尔巴尼斯政府召开就业和技能峰会，并优先通过《澳大利亚就业和技能法案》，该法案目前正在参议院等待通过。”





“这也是为什么全国内阁同意到2023年提供18万个免学费的TAFE名额，以及为什么工党政府承诺提供2万个新的大学名额。”



The Albanese Government has increased TAFE and university paces. Source: AAP 该委员会的报告指出，COVID-19的持续影响，以及不断变化的经济形势，导致包括卫生专业人员和教师在内的许多职业面临一系列挑战。





与此同时，劳动力市场仍然存在持续的问题，例如技术员和技工的持续短缺。





报告显示，与去年同期相比，澳大利亚的招聘职位数量增加了42%，2022年8月发布了309900份职位招聘。





在就业人数最多的前20大职业（包括老年和残障人士护理人员、电工、店员或服务员）中，超过一半面临技能短缺问题。





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