维州、新州和塔州多地发布紧急警报 洪水威胁持续学校关闭

维州部分社区仍然对洪水威胁保持高度警惕，六个城镇包括Rochester、Carisbrook、Seymour、Maribyrnong、、Benalla以及Wedderburn的居民被敦促从家中撤离、前往地势较高的地方。





与此同时，由于洪水不断上涨，新州Forbes和Wagga Wagga居民也被要求撤离。新州已发布数十个警报。





塔州北部和西北部的社区居民被敦促在大范围的洪水中保持警惕，因为预计“洪水将会持续”。



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维州：紧急服务中心已开展逾百次救援行动

在过去48小时内，维州紧急服务中心（Victoria's State Emergency Service）在全州开展了108次洪水救援行动。





维州指挥官乔希·甘博尔（Josh Gamble）周五对澳大利亚广播公司电台说，他们已经好几年没有进行过如此多次的洪水救援。一些人没有重视洪水威胁、产生“自满”情绪是导致需要救援的主要原因。



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“这些人中的许多人在某些情况下，将自己置于危险之中，也把他们的孩子、其他社区成员和应急救援人员置于危险境地。这在维州所有地区都是如此，而不仅仅是大都市地区。”





目前还没有与洪水有关的伤亡报告。





甘博尔说，周五上午受威胁最大的地区包括Maribyrnong、Carisbrook、Seymour和Rochester。





Rochester的居民被告知要放弃家园，因为迅速上涨的洪水可能会淹没该地区。从周五早上开始，700处房屋被洪水隔离。Campaspe River的水位预计在周五下午达到峰值。





维州当局在Carisbrook、Seymour和Rochester附近已设立紧急救助中心。



A flood level is seen near Strathfieldsaye, Bendigo in Victoria, as a severe weather warning issued for heavy rains and flooding. Source: AAP / James Ross Strathbogie North周四录得了58毫米的降雨量，自周三上午以来该地降雨量已达187毫米。





周四晚上，维州西部逐渐放晴。天气预报称维州中部地区的情况将会改善。





周四早些时候，维州紧急救援中心首席运营官蒂姆·维布斯（Tim Wiebusch）表示，Seymour面临着自1974年以来最高的洪水水位。





他告诉记者，有187处房屋有可能被淹没，另有279处房屋有可能被洪水阻隔。





当局还预计Shepparton将在周六下午遭遇近30年来最严重的洪水，预计有多达600处房屋被洪水阻隔。



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新州：一学校关闭 多地下达疏散令

在新州，由于Forbes镇的洪水，大约550人被围困或开展疏散，一所学校已被下令关闭，虽然预计洪水不会涌进教室。





尽管新州本周末有望迎来晴空和稳定的天气，但Forbes和Wagga Wagga的九个地区已经接到紧急警报。





此外，目前新州还发布了29个监控和行动警报。





周五上午，Forbes的Lachlan River水位仅低于10.55米的重度洪峰水位一厘米，估计有250处房屋受到洪水影响。





新州紧急救援中心称，在这个约有8000人的中西部城镇，有500至600人被围困，或不得不在夜间疏散。





新州紧急救援中心发言人埃德蒙兹（Andrew Edmunds）告诉澳联社（AAP）：“Murrumbidgee河水位在周四达到了峰值，我们现在看到这些地区的洪水开始减退。”





仅一夜之间，新州紧急救援中心就接到了264个求助电话，包括洪水救援和对牲畜的救援请求。





埃德蒙兹说：“如果有人确实需要帮助，请致电132 500。”





尽管晴朗的天气即将来临，但未来两周，澳大利亚东部三分之二面积的大部分地区将有超过八成的几率迎来超过中值的降雨量。



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塔州：北部和西北部处于“危险期”

随着河水上涨，塔州北部和西北部受洪水侵袭的社区正在进入“危险期”，多个城镇和朗塞斯顿部分地区的疏散令已经下达。





周三晚上开始的暴雨在周五早上减弱，整个地区的降雨量已超过400毫米。





“这实际上是一个危险期。此时此刻，我们向塔州公众传达的信息是，不要自满，”塔州紧急服务机构代理负责人利昂·史密斯（Leon Smith）周五对澳大利亚广播公司电视台表示。





他说，高海拔地区的所有雨水仍然会通过河流系统向下流动，“洪水将会持续”，需要几天时间才能减退。





当局警告称，塔州部分地区的河流水位峰值可能达到2016年年中的水平，当时的洪水夺走三人的生命，造成1.8亿澳元的损失。





周四，塔州中北部的Great Lakes地区降雨量最高，24小时达到220毫米，而其它地方的降雨纪录也纷纷被打破。





塔州警方敦促人们避免不必要的出行，也不要开车穿过洪水。





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