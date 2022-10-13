积压的签证申请约88万份： 澳洲政府透露处理进展 接下来会发生什么？

澳大利亚移民部长安德鲁·贾尔斯（Andrew Giles）表示，澳大利亚必须减少积压的签证，以确保本国在全球范围内保持竞争力。





他透露，政府在解决这一“巨大”问题上取得了进展。





周三，贾尔斯在霍巴特举行的澳大利亚全国移民会议上发表演讲时透露，目前积压的签证申请约为88万份。





Advertisement

这一数字低于今年5月联邦选举前的签证申请份数，当时有近100万份非人道主义签证申请。





在工党赢得大选之后不久，总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）称积压的签证“数量巨大”。





贾尔斯还表示，技术工人签证的最低工资可能很快会改变。



READ MORE “绝望的局面”：政府努力清理积压的技术移民签证申请

澳大利亚政府如何处理积压的签证?

今年7月，澳大利亚政府决心减少积压的签证申请，以期解决全国所面临的技能短缺危机。





同月，内政部告诉SBS新闻，该部门已重新分配额外资源，并将招聘更多员工来解决这一问题。





这在9月份的就业与技能峰会上得到证实，澳大利亚政府宣布将在9个月内斥资3600万澳元，额外招聘500名员工，以缩短签证处理时间。





贾尔斯在讲话中提到，现在已有额外260名工作人员负责签证申请处理，另有260人正在接受培训。





他说，自6月1日以来，移民部已处理200多万份临时和永久技术签证申请，其中包括135万份访客、学生和临时技术工人签证申请。





贾尔斯表示，“政策变化”将“简化”临时签证的处理，减少积压的签证数量。





据《澳大利亚金融评论（Australian Financial Review）》报道，自6月1日以来，澳大利亚已收到约220万份新的签证申请。相较去年国际边境关闭期间，这一数字增加了49.5万份。



政府为何急于清理积压的签证?

贾尔斯在会上表示，积压的签证申请给申请人带来了“持续的不确定性”，这不仅对申请人来说很困难，对企业来说同样如此。





他认为，让“成千上万的人”持过桥签证是“不明智的”。



他重申，联邦政府希望改善获得永久居留权的途径。此前，联邦政府将本财政年度的永久移民名额上限从16万增至19.5万人。





“领先的科技企业、医疗研究机构和主要基础设施公司面临着一种不可能的局面——试图在世界各地招聘人才，但却无法提供获得永久居留权的途径。而这是国际竞争所需要的，” 贾尔斯说。





“本届政府了解永久居留权的好处，也了解让人们困在临时签证上的危机。”



技术移民的工资会提高吗？

工党此前承诺提高临时技术移民收入门槛。





临时技术移民收入门槛是担保一名临时技术移民必须提供的最低工资，目前为5.39万澳元，这一数字已冻结近10年。



READ MORE 为什么要呼吁大幅提高技术移民的最低工资

贾尔斯表示，超过80%的全职工作薪资高于这一数字。





根据澳大利亚统计局的数据，澳大利亚全职成年工作者的平均税前收入为每周1769.8澳元，或每年约9.2万澳元（92029.6）。





“这种工资水平太低了，并不能代表技术移民在当前劳动力市场中的地位。本届政府将提高这一最低工资，”贾尔斯表示，但他没有具体表明将提高多少。





澳大利亚工会理事会（The Australian Council of Trade Unions）呼吁将临时技术移民收入门槛提高到9万澳元。澳大利亚工商总会（The Australian Chamber of Commence and Industry）则表示应提高到6万澳元。





SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。





请在 Facebook 和 Twitter



关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。





LISTEN TO SBS早新闻（10月14日） SBS Chinese 13/10/2022 13:05 Play

LISTEN TO 【对话后浪】与香港导演一起来场八九十年代经典港产片回忆杀 SBS Chinese 13/10/2022 23:20 Play

LISTEN TO 【安居澳洲】如何帮助酗酒的亲友？ SBS Chinese 13/10/2022 09:29 Play