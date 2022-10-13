墨尔本Glen Waverley、Box Hill等区发生持械抢劫 警方呼吁社区提供线索

据悉，三人在凌晨4点15分至4点45分之间对便利店和快餐店展开了六次持械抢劫。
调查人员得知，两名戴着巴拉克拉瓦（Balaclava）头套的男子携带一把手枪和一件锋利的武器，偷走了店内的现金和香烟。
据悉，在抢劫发生时，第三名罪犯在一辆可能是银色SUV的汽车内等待。
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这六起抢劫案发生在墨尔本的Glen Waverley、Box Hill等区，具体地点包括：
- Blackburn Road, Glen Waverley
- Canterbury Road, Forest Hill
- Middleborough Road, Box Hill
- Canterbury Road, Box Hill South
- Williams Road, Blackburn
- Canterbury Road, Blackburn South
在这些事件中无人受伤或被捕。
东区犯罪侦破小组正在展开调查，并呼吁任何知情人士提供线索。
任何知情者或拥有行车记录仪视频的人可拨打灭罪热线（1800 333 000）或在线（）提供线索 。
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