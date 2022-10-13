墨尔本Glen Waverley、Box Hill等区发生持械抢劫 警方呼吁社区提供线索

维州警方正在调查周四（10月13日）凌晨在墨尔本Glen Waverley、Box Hill等区发生的一系列持械抢劫案，据信是由同一拨三名罪犯所为。

Police

Police investigate eastern suburbs armed robberies Credit: Victoria Police

据悉，三人在凌晨4点15分至4点45分之间对便利店和快餐店展开了六次持械抢劫。

调查人员得知，两名戴着巴拉克拉瓦（Balaclava）头套的男子携带一把手枪和一件锋利的武器，偷走了店内的现金和香烟。

据悉，在抢劫发生时，第三名罪犯在一辆可能是银色SUV的汽车内等待。

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这六起抢劫案发生在墨尔本的Glen Waverley、Box Hill等区，具体地点包括：
  • Blackburn Road, Glen Waverley
  • Canterbury Road, Forest Hill
  • Middleborough Road, Box Hill
  • Canterbury Road, Box Hill South
  • Williams Road, Blackburn
  • Canterbury Road, Blackburn South
在这些事件中无人受伤或被捕。

东区犯罪侦破小组正在展开调查，并呼吁任何知情人士提供线索。

任何知情者或拥有行车记录仪视频的人可拨打灭罪热线（1800 333 000）或在线（
www.crimestoppersvic.com.au
）提供线索 。

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Published 13 October 2022 at 3:15pm, updated 44 minutes ago at 3:36pm
Source: SBS