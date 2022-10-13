墨尔本Glen Waverley、Box Hill等区发生持械抢劫 警方呼吁社区提供线索

据悉，三人在凌晨4点15分至4点45分之间对便利店和快餐店展开了六次持械抢劫。





调查人员得知，两名戴着巴拉克拉瓦（Balaclava）头套的男子携带一把手枪和一件锋利的武器，偷走了店内的现金和香烟。





据悉，在抢劫发生时，第三名罪犯在一辆可能是银色SUV的汽车内等待。





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这六起抢劫案发生在墨尔本的Glen Waverley、Box Hill等区，具体地点包括：



Blackburn Road, Glen Waverley

Canterbury Road, Forest Hill

Middleborough Road, Box Hill

Canterbury Road, Box Hill South

Williams Road, Blackburn

Canterbury Road, Blackburn South

在这些事件中无人受伤或被捕。





东区犯罪侦破小组正在展开调查，并呼吁任何知情人士提供线索。





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