澳洲特产青苹果从何而来？关注这个以Granny Smith命名的节日

一年一度的Granny Smith Festival即将于本周六（10月15日）在悉尼的Eastwood举行，这个始于1985年的节日被视为悉尼最大的街头节日之一，而它最初是为了纪念Granny Smith苹果背后的一位女士玛丽亚·安·史密斯（Maria Ann Smith）。





早在1868年，史密斯女士便“意外地”种出了第一批绿色小苹果，香脆可口，可生吃，亦可烹饪，而如今这种以她的名字命名的的苹果已经在世界各地都有种植。



Granny Smith是谁？

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举办Granny Smith Festival的悉尼莱德市议会（City of Ryde）网站刊载了一篇来自史密斯的曾孙约翰·斯伯威（John Spurway）与莱德图书馆和信息服务部的前地方研究经理梅根·马丁（Megan Martin）合写的文章，其中涵盖了大量珍贵信息。





文中写道，Granny Smith于1799年出生在英格兰苏塞克斯郡皮斯马什的农村教区，名叫玛丽亚·安·舍伍德（Maria Ann Sherwood）。19岁时，玛丽亚嫁给了邻近教区的一名农场工人托马斯·史密斯（Thomas Smith），婚后育有8个孩子，一直在当地生活，直至1838年，他们一家应政府招募前来澳大利亚。





当时，新南威尔士州急需具有农业和贸易技能的人，因此史密斯一家与其他同样有意来澳的移民家庭乘坐Lady Nugent号船出发，并于1838年11月27日抵达悉尼。





抵达悉尼后，托马斯被一位富有的拍卖商和土地经纪人斯玛特先生雇佣，地点就在现在的莱德地区；此外也有记录表明，托马斯还曾在爱德华·达瓦尔（Edward Darvall）少校的位于West Ryde的庄园工作过一段时间。





托马斯在1850年代买下了位于Field of Mars Common边缘的约24英亩的土地作为农场，这正位于如今 Eastwood的North Road 及Abuklea Road之间，北部边界则在今天的Irene Crescent 和 Longview Street之间。史密斯家的房子就在North Road 附近。



Granny Smith苹果从何而来？

史密斯夫妇和他们的邻居一样，都是果园主。





从欧洲人定居的早期开始，莱德地区就因种植水果而享有盛名，橙子、杏子、葡萄、桃子、草莓、油桃、苹果和梨在当地都很多产。一些果园主还专门种植他们自己培育的水果品种，包括苹果幼苗，其中之一就是Granny Smith。





关于Granny Smith的最早记载出现在1924年6月25日的《农民和定居者（Farmer and Settler）》上，由邓达斯果园主和当地历史学家赫伯特·拉姆齐（Herbert Rumsey）撰写。





拉姆齐采访了当地的水果种植者埃德温·斯莫尔（Edwin Small），后者回忆说，1868 年，玛丽亚邀请他和他的父亲去查看她农场小溪旁长出的苹果幼苗。她解释说，这株幼苗是从塔斯马尼亚买来的French crab苹果之中一枚坏掉的苹果发育而来的。





史密斯女士的苹果被当地果园主栽培，但在她生前这种苹果并未成为一种商业品种。她在1870年去世，之后直至1890年的Castle Hill农业和园艺展上，这个品种才被作为幼苗为业界所知，之后在1891年的展会上，Granny Smith幼苗获得了烹饪类苹果的奖项，而到了1892年，许多种植者都在展出Granny Smith这一品种了。





1895年，新南威尔士州农业部的水果专家阿尔伯特·H·本森（Albert H. Benson）认定Granny Smith幼苗为适合出口的品种。他还在Bathurst的政府实验站启动了这种苹果的首次大规模种植。





玛丽亚·安·史密斯于1870年去世后被埋葬在莱德的圣安妮公墓，她的丈夫6年后去世。





今年的Granny Smith Festival于10月15日举行，关于本活动详细信息可前往 莱德市议会网站 查看。与此同时，SBS团队也将前往现场参与，与您一同庆祝这个特别的节日。





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