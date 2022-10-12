澳洲特产青苹果从何而来？关注这个以Granny Smith命名的节日

悉尼的Eastwood将举行Granny Smith Festival，这个节日与澳洲青苹果有何关联？Granny Smith又是何人？与如今华人人口颇多的Eastwood又有着怎样的渊源？

Maria Ann Smith and her eldest son Thomas (courtesy of Alan Smith)

Maria Ann Smith and her eldest son Thomas (courtesy of Alan Smith) Credit: City of Ryde

一年一度的Granny Smith Festival即将于本周六（10月15日）在悉尼的Eastwood举行，这个始于1985年的节日被视为悉尼最大的街头节日之一，而它最初是为了纪念Granny Smith苹果背后的一位女士玛丽亚·安·史密斯（Maria Ann Smith）。

早在1868年，史密斯女士便“意外地”种出了第一批绿色小苹果，香脆可口，可生吃，亦可烹饪，而如今这种以她的名字命名的的苹果已经在世界各地都有种植。

Granny Smith是谁？

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举办Granny Smith Festival的悉尼莱德市议会（City of Ryde）网站刊载了一篇来自史密斯的曾孙约翰·斯伯威（John Spurway）与莱德图书馆和信息服务部的前地方研究经理梅根·马丁（Megan Martin）合写的文章，其中涵盖了大量珍贵信息。

文中写道，Granny Smith于1799年出生在英格兰苏塞克斯郡皮斯马什的农村教区，名叫玛丽亚·安·舍伍德（Maria Ann Sherwood）。19岁时，玛丽亚嫁给了邻近教区的一名农场工人托马斯·史密斯（Thomas Smith），婚后育有8个孩子，一直在当地生活，直至1838年，他们一家应政府招募前来澳大利亚。

当时，新南威尔士州急需具有农业和贸易技能的人，因此史密斯一家与其他同样有意来澳的移民家庭乘坐Lady Nugent号船出发，并于1838年11月27日抵达悉尼。

抵达悉尼后，托马斯被一位富有的拍卖商和土地经纪人斯玛特先生雇佣，地点就在现在的莱德地区；此外也有记录表明，托马斯还曾在爱德华·达瓦尔（Edward Darvall）少校的位于West Ryde的庄园工作过一段时间。

托马斯在1850年代买下了位于Field of Mars Common边缘的约24英亩的土地作为农场，这正位于如今 Eastwood的North Road 及Abuklea Road之间，北部边界则在今天的Irene Crescent 和 Longview Street之间。史密斯家的房子就在North Road 附近。

Granny Smith苹果从何而来？

史密斯夫妇和他们的邻居一样，都是果园主。

从欧洲人定居的早期开始，莱德地区就因种植水果而享有盛名，橙子、杏子、葡萄、桃子、草莓、油桃、苹果和梨在当地都很多产。一些果园主还专门种植他们自己培育的水果品种，包括苹果幼苗，其中之一就是Granny Smith。

关于Granny Smith的最早记载出现在1924年6月25日的《农民和定居者（Farmer and Settler）》上，由邓达斯果园主和当地历史学家赫伯特·拉姆齐（Herbert Rumsey）撰写。

拉姆齐采访了当地的水果种植者埃德温·斯莫尔（Edwin Small），后者回忆说，1868 年，玛丽亚邀请他和他的父亲去查看她农场小溪旁长出的苹果幼苗。她解释说，这株幼苗是从塔斯马尼亚买来的French crab苹果之中一枚坏掉的苹果发育而来的。

史密斯女士的苹果被当地果园主栽培，但在她生前这种苹果并未成为一种商业品种。她在1870年去世，之后直至1890年的Castle Hill农业和园艺展上，这个品种才被作为幼苗为业界所知，之后在1891年的展会上，Granny Smith幼苗获得了烹饪类苹果的奖项，而到了1892年，许多种植者都在展出Granny Smith这一品种了。

1895年，新南威尔士州农业部的水果专家阿尔伯特·H·本森（Albert H. Benson）认定Granny Smith幼苗为适合出口的品种。他还在Bathurst的政府实验站启动了这种苹果的首次大规模种植。

玛丽亚·安·史密斯于1870年去世后被埋葬在莱德的圣安妮公墓，她的丈夫6年后去世。

今年的Granny Smith Festival于10月15日举行，关于本活动详细信息可前往
莱德市议会网站
查看。与此同时，SBS团队也将前往现场参与，与您一同庆祝这个特别的节日。

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Published 12 October 2022 at 5:30pm
Credit: City of Ryde