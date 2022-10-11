政府宣布将抹除近20万澳人的Robodebt债务并不再追查

近20万澳人花费数年时间为清除他们并没有欠的福利债务而斗争。在经过调查后，他们所有的当前Centrelink债务记录都被抹除。





联邦政府将取消仍在审查中的自动催债计划（Robodebt）受害者的案件，任何潜在的债务都不再被追究。





自动催债计划始于2015年，虚假地指控福利领取者欠政府的钱。





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在自动催债计划施行期间，一个算法——而不是人工——自动识别并追讨未付款项。人工工作期间，政府每年发出2万份相关通知，而该算法系统每周就能够发出2万份通知。



超过7.5亿澳元被错误地从38.1万人手中追索。





社会服务部长里斯沃思（Amanda Rishworth）说，清除这些悬而未决的案件将为所有被审查的澳大利亚人提供确定性。





里斯沃思说，追究这些案件昂贵且耗时，并将破坏公众对福利制度的信心。



“自动催债计划惨败应该引起所有澳大利亚人的深切关注。我们知道它付出了巨大的人力成本，”她说。





一个调查自动催债计划的皇家委员会将在10月底开始公开听证。



是什么导致了自动催债计划皇家委员会的成立？

自推出以来，有关方面已对自动催债计划进行了大量调查和质询，联邦监察员在2017年发现该计划存在诸多问题。





2019年，自动催债计划被联邦法院裁定为不合法。





前政府表示将以7.21亿澳元的代价全额偿还，并在2020年11月同意了40万名受害者提出的12亿澳元的集体诉讼。





2021年6月，伯纳德·墨菲（Bernard Murphy）大法官批准了18亿澳元的解决方案，包括偿还已付债务、抹除未偿债务记录和法律诉讼费用。





他将该计划描述为澳大利亚社会保障计划中的“可耻篇章”。





自动催债计划皇家委员会于8月25日宣布成立，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）将该计划描述为“具有真实后果的人类悲剧”。





“我们知道，近40万澳大利亚人成为这个残酷系统的受害者。这是一场人类的悲剧，对其受害者造成了非常真实的后果，”阿尔巴尼斯说。





委员会将审查该计划的建立和实施、问题的处理、影响和成本，以及确保此类计划不再发生的措施。





昆州前首席法官凯瑟琳·霍姆斯（Catherine Holmes）将领导该皇家委员会，并将在2023年4月18日前向总督提交最终报告。





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