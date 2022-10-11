维州将面临强降雨及山洪威胁 居民被督促做好准备

新州南部、维州北部和塔州北部的降雨量在周三（10月12日）可能达到50毫米。





维州的天气预计在周四出现恶化，预计届时降雨量将高达80毫米，维州人需为防洪做准备。





维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）在周二已表示，集水区满负荷，这提高了全维州的洪水风险。





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安德鲁斯说：“即使是少量的雨水也会带来洪水风险，而我们预测并非小雨事件。”





“在维州某些地方将有一场明显降雨，这将对许多不同地方的社区构成洪水风险。”





维州的紧急服务中心（SES）已经要求居民开始为暴风雨做准备。





SES的首席运营官韦布什（Tim Wiebusch）说：“现在是时候清理你的雨水井、你房子周围的排水沟了，并确保你房子周围没有任何可能在强风中成为‘导弹’的杂物。”





SES说，洪水高发地区的居民应为可能长达72小时的隔离做好准备。





韦布什说，居民应该了解，由于预期中的洪水，道路将被切断，并要求任何不得不出行的人做好相应的计划。





他说：“本周四，我们要求人们避免驾车穿过维州北部地区，因为那些地方洪水将至。”





“不要开车进入山洪暴发区，因为这可能是你做的最后一个决定。”





维州北部的居民被告知他们最易受到洪水的威胁，在高风险地区的本地站点将提供数十万个沙袋。





居民尚未被要求疏散，但如果情况发生变化，将在Vic Emergency应用程序上发布最新信息。





七架直升机和数百台发电机在墨尔本西部的Laverton附近待命，以便在需要时应对山洪、帮助居民。





安德鲁斯还说，政府已经准备了“社区货柜”，可以为被洪水隔离的社区提供足够的物资，以满足约50人为期5天的生活所需。





维州政府尚未向澳大利亚国防军提出正式的支持请求，但安德鲁斯说，如果有必要，他将毫不犹豫地寻求支持。





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