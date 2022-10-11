针对Optus数据泄露事件的多项调查已启动

在大规模的Optus数据泄露事件发生后，有关部门已经启动了多项调查。该事件泄露了数百万澳大利亚人的个人信息。





澳大利亚信息专员办公室（The Office of the Australian Information Commissioner）于周二开始调查。





该联邦机构将审查Optus及其母公司的个人信息处理做法。



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其调查将集中在Optus是否采取了合理的措施来保护客户的个人信息，以及收集和保留的信息是否为其业务所必需。





该调查将与澳大利亚通信和媒体管理局（Australian Communications and Media Authority）进行的调查相协调，后者将调查Optus作为电信供应商对客户信息的相关义务。





在数据泄露事件发生后，消费者监督机构已经收到大量与Optus有关的诈骗投诉。



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澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）主席吉娜·卡斯-戈特利布（Gina Cass-Gottlieb）表示，骗子们利用大规模的数据泄露事件，冒充Optus或负责支持泄露事件受害者的信用报告机构Equifax Protect来欺骗消费者。





她告诉议会委员会，人们对通讯的合法性感到困惑。





卡斯-戈特利布表示，到目前为止，已有少数欺诈者通过伪装为Optus公司人员成功骗取了受害者的钱财。





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