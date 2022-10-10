澳洲政府考虑向乌克兰派兵训练其军队

国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）宣布，在俄罗斯对基辅发动“骇人听闻”的袭击后，澳大利亚军队可能被派往乌克兰，帮助训练乌克兰的武装部队。





俄罗斯向基辅发射了一连串的导弹，俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）声称这是针对莫斯科为供应其军队而建造的克里米亚大桥被炸毁一事的报复。





至少有11人被杀。





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马尔斯说，当“骇人听闻”的导弹攻势向乌克兰首都发动时，他与乌克兰驻澳大利亚大使瓦西尔·米罗什尼琴科（Vasyl.Myroshnychenko ）在一起。





他周二（10月11日）对天空新闻说：“那种心碎的感觉真的很真实。”





“我们需要确保我们长期支持乌克兰，这样我们才能令他们处于能够真正解决这一冲突并按照他们自己的条件结束冲突的位置。”





马尔斯说，正在考虑派遣澳大利亚人员培训乌克兰军队，以及提供更多的武器装备，这也是乌克兰一直在呼吁的。





他说：“我们将努力为乌克兰提供进一步的支持，这是我们正在进行的对话。”





“培训是正在考虑的措施之一。”



A fireman helps injured civilians after several explosions rocked the Shevchenkivskyi district of the Ukrainian capital, Kyiv on 10 October , 2022. Source: Getty / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images 米罗什尼琴科将俄罗斯最近的袭击称之为“可怕”，并说其中一枚导弹击中的操场就在他孩子长大的地方的附近。





他告诉ABC的News Breakfast节目：“唯一的目的是吓唬人，恐吓人。”





“它在发出一个强烈的信息——那就是俄罗斯对（连接克里米亚半岛的）刻赤大桥（被炸毁一事）的报复。”





“这就是恐吓，造成心理上的压力。这是战争罪，俄罗斯人将为其所作所为而被追究责任。”





米罗什尼琴科呼吁澳大利亚政府为乌克兰提供更多支持。





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