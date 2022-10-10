【注意】拉尼娜将致花粉量飙升 一文了解花粉症和COVID间的区别

要点 澳大利亚宣布出现第三次拉尼娜事件

花粉症或过敏性鼻炎每年影响着近五分之一澳人

如果不加以治疗，花粉症可能会导致永久性面部畸形

维州居民克拉克（Noriko Clark）在春季经常打喷嚏、流鼻涕和眼睛发痒。





每次出现这些症状时，她都会进行快速抗原检测（RAT），因为这些症状与COVID-19相重合。





“当我感到疲倦或喉咙不适时，通常是花粉症（hay fever）。但我不会冒险，所以我做了检测，”克拉克告诉SBS。





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据澳大利亚卫生部称，COVID和花粉症之间的共同常见症状包括咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、喉咙痛、感觉疲惫或虚弱、头痛和失去味觉或嗅觉。



COVID还是花粉症？

悉尼全科医生于医生（Jason Yu，音译）说，花粉症和COVID的症状之间“通常有很多重叠”，了解两者的区别很重要。





“尽管花粉症名字中有fever一词，但它并不引起发热发烧，通常也不与肌肉和身体疼痛相关，”于医生解释说。





“对于花粉症，喉咙的不适通常是一种刺激，而不是酸痛。”





花粉症的其它症状可能包括：



睡眠中断

白天感到疲劳

注意力难以集中

经常头疼

反复喉咙痛

嗓音嘶哑

面部疼痛或压迫感

嗅觉减退

成人频繁鼻窦感染

儿童反复耳部感染

于医生本身受中度花粉症所扰，了解花粉症会给人带来怎样的困扰。 Credit: Jason Yu 于医生说，建议居民监测自身症状如何发展。





“花粉症往往是一种慢性病，所以会不停反复，”他说。





“患者症状时好时坏。你可能在某一天注意到症状出现，但第二天就消失了，或者在下午消失或恶化——那么它更可能是花粉症。但是如果你的症状逐渐加重，那么你可能要考虑接受COVID检测，”于医生解释说。



如有疑问，一定要进行COVID检测。

民众可以使用政府资助的health direct网站 在线检查工具 进行症状自检。



COVID-19、流感、感冒和过敏症状之间的区别。 Credit: Department of Health

花粉症和抗组胺药

花粉症和其它过敏症，如荨麻疹、结膜炎和湿疹，通常使用抗组胺药进行治疗。





但于医生说，抗组胺药并非对所有过敏症都有效，包括花粉症引起的鼻塞。





“因花粉症导致鼻塞严重的人应该寻求适当的治疗，如果他们的孩子因这种情况而需要用嘴呼吸，父母应该立即就医，”他说。





“口呼吸可能导致面部畸形。如果在青春期之前不及早接受治疗，将有可能导致永久性畸形，”于博士补充道。



拉尼娜现象意味着更多的花粉

澳大利亚已经连续宣布了第三次拉尼娜（La Niña）事件。





这一天气事件可能会带来高于平均水平的降雨，并导致花粉的过度产生。





健康专家建议民众同时注意雷暴性哮喘——它是由空气中的高花粉含量和某些雷暴天气条件的独特组合引起的。在这样的情况下，花粉颗粒被卷入雷雨云中，吸收水分，突然爆裂开来，并被风带走。



于医生说，在花粉季节佩戴口罩非常有效。





他补充说：“一个口罩可以给你提供双重保护，防止COVID和花粉症。”





他建议有中度至重度花粉症症状的民众进行过敏原测试，寻求治疗并避免接触过敏原。





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