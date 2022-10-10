Facebook已发现逾400个数据窃取程序 如何保护自身网络安全？

Facebook母公司Meta已提醒互联网巨头苹果和谷歌警惕超过400个被设计为从社交媒体账户中窃取个人数据的应用程序。





人们被告知要警惕某些照片编辑应用程序、星座运势或健身追踪等应用程序。





在周五晚发布的一份声明中，Meta表示其研究发现，数百个iOS和Android应用程序已被用于泄露用户的Facebook详细登录信息。





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自Meta报告以来，苹果和谷歌都从各自的应用商店删除了这些恶意软件。





Meta公司的声明中写道：“我们鼓励人们在下载要求提供社交媒体凭证的新应用程序时保持谨慎，且Meta将提供实际步骤帮助人们保持（网络数据）安全。”



在Optus数据泄露事件中，近1000万澳大利亚人的个人信息被泄露。仅一周后，Meta公司（前身为Facebook）就宣布了这一消息。





Meta公司警告说，一旦黑客掌握了某人的Facebook登录信息，他们就可以完全访问他们的账户，包括向他们的朋友发送消息和接收他们的私人信息。



您应该注意哪些类型的应用程序？

Meta表示，通常有“明显的迹象”可侦测恶意应用程序，应该为用户敲响警钟。





以下是Meta检测到的一些您应该警惕的应用程序：



邀请用户“把自己变成卡通”的照片编辑应用；

声称可以提高浏览速度或访问被屏蔽网站的虚拟专用网络（VPN）；

手机实用程序服务，如用于提高智能手机现有手电筒亮度的应用程序；

宣传高分辨率图形的游戏；

星座运势或健身追踪器应用程序；

声称提供其它技术平台官方应用中尚未有的功能的商业或广告管理应用。

您还能做什么？

Meta还建议用户注意那些需要社交媒体凭证才能访问的应用程序，在下载一个应用程序之前查看其负面评论，并评估该应用程序是否达到了它在应用程序商店所承诺的功能。



您受到影响了吗？

如果用户发现他们受到某个应用程序的影响，Meta公司建议他们删除该应用程序并重置密码，还建议不要在多个网站上重复使用一个密码。





它还建议实施双重身份验证，以及打开通知——如果有人访问了您的帐户，您就会及时收到通知提醒。





您可以 点击此链接查看如今被删除的恶意软件列表 。





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