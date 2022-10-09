澳首次研究表明饮用含氟水对儿童安全无害

昆州一项研究表明，在饮用水中加入氟化物是安全的，不会影响儿童的发育。





氟化物自然存在于土壤、水和许多食物中，人体骨骼和牙齿中也有氟化物。





因为可以防止蛀牙，所以公共饮水系统和牙膏中会添加氟化物。虽然几乎所有水自然都含有少量的氟化物，但美国疾控中心（CDC）认为，每公升水中含0.7毫克氟化物才可以帮助防止蛀牙。





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若要到达此建议水平，许多市政供水系统在当地饮用水中添加氟化物，此过程称为饮用水氟化。





昆士兰大学的这项研究发现，喝含氟水的儿童和不喝含氟水的儿童在情绪和行为发展、记忆和自我控制方面并无差异。





该研究负责人、牙科公共卫生教授Loc Do说：“儿童的发育和功能差异与是否喝含氟水并无关联。”





周一发布的纵向研究评估了澳大利亚国家儿童口腔健康研究中2682名5至10岁的儿童，并在7至8年后对他们进行跟进调查。





一些儿童住在饮用水中会会添加氟化物的市政管辖区，一些则没有。





Do教授说，中国发表的研究表明，氟化物可能会影响儿童的发育，这使得一小部分人组成的组织良好的反氟群体更加肆无忌惮。





“作为一名科学家和卫生专业人员，我们需要向公众和政策制定者保证我们用于疾病预防的项目的安全性，”他说。





他将含氟水与常见的儿童疫苗进行了比较，称压倒性的证据表明这些疫苗对儿童是安全的。尽管如此，吵闹的小团体仍然会反对疫苗接种。





而蛀牙和龋齿是全世界最常见的慢性儿童疾病。Do教授补充说：“这些疾病给儿童带来痛苦，导致感染和牙齿脱落。”



发育方面没有差异

参与者被测量了他们的情绪和行为发育，以及他们的执行功能发育。





研究发现，饮用含氟的自来水并不妨碍儿童的情绪或行为发育，居住在不同地区的儿童之间没有发现差异。





研究还发现，他们的高级功能发育也没有差异。





虽然许多研究已经评估了氟化物对牙齿健康的有效性，但Do教授的安全性研究是澳大利亚首此此类研究。





他说，调查结果意味着饮用含氟的水是安全的，并支持澳大利亚氟化计划的继续和扩大。





全国大约90%的水都添加了氟化物，尽管只有71%的昆州市政当局在水中添加氟化物。





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