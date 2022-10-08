克里米亚刻赤大桥发生爆炸 乌克兰：只是开始

俄罗斯方面表示，连接俄罗斯与克里米亚半岛的刻赤海峡大桥发生车辆爆炸事件，目前已有至少三人死亡。一名乌克兰总统顾问表示，这一事件只是“开始”。

UKRAINE CRIMEA BRIDGE FIRE

克里米亞刻赤大橋發生大爆炸，現經搶修後，部份已經重開。 Source: EPA / STRINGER/EPA

俄罗斯方面表示，连接俄罗斯与克里米亚半岛的刻赤海峡大桥（Kerch bridge）发生车辆爆炸事件，导致一列通过大桥的油罐列车次生爆炸，目前已有至少三人死亡。

刻赤海峡大桥是俄罗斯与其14年吞并的克里米亚之间唯一的陆路通道，也是俄罗斯用来将军事装备运往乌克兰的重要桥梁。

社交媒体上的视频显示，刻赤大桥发生爆炸，燃起大火，桥梁部分坍塌入海。

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俄罗斯调查委员会的佩特连科（Svetlana Petrenko）表示，当局正在努力确认发现的三具尸体的身份。

“根据初步数据，有三人因该事件而死亡。我们认为他们是汽车中的乘客，汽车就在卡车旁边。两名男子和（一名）妇女的尸体已被从水中捞起。他们的身份正在确认之中。”

“调查人员还确定了卡车和车主的详细信息。他是（俄罗斯南部）克拉斯诺达尔市的居民。目前正在他的居住地开展调查行动。”

与此同时，俄罗斯任命的克里米亚领导人呼吁人们保持冷静。

阿克肖诺夫（Sergei Aksyonov）告诉居民，燃料和食物储备充足。

一名乌克兰总统顾问表示，这一事件只是“开始”，但并未表示乌克兰军队对爆炸负责。

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Published 9 October 2022 at 10:05am, updated an hour ago at 10:08am
Source: SBS