克里米亚刻赤大桥发生爆炸 乌克兰：只是开始

俄罗斯方面表示，连接俄罗斯与克里米亚半岛的刻赤海峡大桥（Kerch bridge）发生车辆爆炸事件，导致一列通过大桥的油罐列车次生爆炸，目前已有至少三人死亡。





刻赤海峡大桥是俄罗斯与其14年吞并的克里米亚之间唯一的陆路通道，也是俄罗斯用来将军事装备运往乌克兰的重要桥梁。





社交媒体上的视频显示，刻赤大桥发生爆炸，燃起大火，桥梁部分坍塌入海。





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俄罗斯调查委员会的佩特连科（Svetlana Petrenko）表示，当局正在努力确认发现的三具尸体的身份。





“根据初步数据，有三人因该事件而死亡。我们认为他们是汽车中的乘客，汽车就在卡车旁边。两名男子和（一名）妇女的尸体已被从水中捞起。他们的身份正在确认之中。”





“调查人员还确定了卡车和车主的详细信息。他是（俄罗斯南部）克拉斯诺达尔市的居民。目前正在他的居住地开展调查行动。”





与此同时，俄罗斯任命的克里米亚领导人呼吁人们保持冷静。





阿克肖诺夫（Sergei Aksyonov）告诉居民，燃料和食物储备充足。





一名乌克兰总统顾问表示，这一事件只是“开始”，但并未表示乌克兰军队对爆炸负责。





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