俄罗斯正式宣布吞并乌克兰四个地区

俄罗斯总统普京在莫斯科向群众讲话时正式宣布吞并四处被俄军部分占领的乌克兰地区：





“在顿涅茨克和卢甘斯克人民共和国以及扎波罗热和赫尔松地区举行了公民投票。这些（公民投票）的结果是明确的。人民已经做出了他们的选择。这是一个明确的选择。”





“今天我们将签署顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克人民共和国、扎波罗热地区和赫尔松地区的加入俄罗斯协议。”





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俄罗斯呼吁乌克兰回到谈判桌上，并坚称在吞并这些地区的问题上没有谈判余地。





他补充说，西方国家应该为“北溪一号”天然气管道的爆炸负责，目前该事件仍在调查之中。





逃离祖国的乌克兰居民坚称，他们的家园永远不会被视作是俄罗斯的领土。





马里乌波尔居民洛诺娃说，她拒绝承认失败。





“我们确信，我们会回来的。我们是乌克兰（的一部分），我们将永远在那里。这些都是谎言，他们的胡言乱语，他们的丧心病狂。我们不希望这样，这永远不会发生。我们会挺直腰杆，直到最后。”





西方国家对俄罗斯吞并乌克兰四个地区的举动予以谴责。





瑞典首相安德森表示，这不过是一场彻头彻尾的闹剧。





美国表示，它将在下周宣布立即向乌克兰运送新的武器。





美国总统拜登表示，美国及其盟友不会承认这种吞并行为——他们也不会被普京的行为所恐吓：





“他不能夺取邻居的领土后逍遥法外，就这么简单。我们将坚持到底。我们将继续提供军事装备，以便乌克兰能够自卫。美国已做好充分准备，与我们的北约盟友一起准备保卫北约的每一寸领土。所以，普京先生，不要误解我的意思，我说的是每一寸领土。”





与此同时，乌克兰方面称，在针对扎波罗热市的俄罗斯导弹袭击中，死亡人数已经上升到至少25人。





据报道，还有50人在袭击中受伤。





导弹击中了一个试图离开该地区的人道主义车队。据报道，该地区是人民逃离占领区的中转站。





然而，一名由俄罗斯任命的当地官员表示，乌克兰应对此次袭击负责。





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