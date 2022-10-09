SBS 普通话电台

SBS早新闻（10月10日）

SBS 普通话电台

SBS Mandarin morning news

Source: Getty / Getty Images

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 10 October 2022 at 9:18am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS

请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。

Published 10 October 2022 at 9:18am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
Source: SBS
澳总理承诺，不会修改减税方案；
周三又遭暴雨，新州居民被敦促保持警惕；
克里米亚大桥遭到袭击，普京指责其为“恐怖主义行为”；
Advertisement
朝鲜数日内第七次发射弹道导弹。

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在 
Facebook
 和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

普京指责轰炸克里米亚大桥为“恐怖主义行为”

香港首次有未成年人涉违反国安法被定罪

克里米亚刻赤大桥发生爆炸 乌克兰：只是开始

分享

Latest podcast episodes

The year 2019 was Australia’s hottest and driest on record.

北半球的酷热会成澳洲今夏“定局”吗？

Rude female leader yelling at her coworkers through megaphone in the office.

【SBS学英语】第21集：解决工作人际冲突

New $5 note

【闲话澳洲】“守株”观鸟入门指南 盘点澳洲常见后院鸟

Hong Kong airport

【香港0+3】留学生Seraphine分享“阿德—悉尼—香港—天津”的回家之路