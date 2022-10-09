SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（10月10日）Play14:07SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (12.92MB)Published 10 October 2022 at 9:18amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 10 October 2022 at 9:18amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS澳总理承诺，不会修改减税方案；周三又遭暴雨，新州居民被敦促保持警惕；克里米亚大桥遭到袭击，普京指责其为“恐怖主义行为”；Advertisement朝鲜数日内第七次发射弹道导弹。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE普京指责轰炸克里米亚大桥为“恐怖主义行为”香港首次有未成年人涉违反国安法被定罪克里米亚刻赤大桥发生爆炸 乌克兰：只是开始分享Latest podcast episodes北半球的酷热会成澳洲今夏“定局”吗？【SBS学英语】第21集：解决工作人际冲突【闲话澳洲】“守株”观鸟入门指南 盘点澳洲常见后院鸟【香港0+3】留学生Seraphine分享“阿德—悉尼—香港—天津”的回家之路