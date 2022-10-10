新州当局发布更多洪水警报 并警告居民切勿因降雨缓解掉以轻心

新州将从笼罩该州的强降雨中获得几天的缓解，但洪水仍正在上涨。





周末，随着洪水泛滥，全州各地大量民众被迫逃离家园，还有成千上万的人严阵以待，准备在收到疏散令后立即离开。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）敦促人们听从应急部门的建议。



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“现在不是人们冒险的时候，”他周日表示。





在截至周日下午的24小时内，州紧急服务部门（SES）进行了28次救援，其中21次是在夜间进行的，大部分与试图驾车穿越洪水的民众相关。





拉克兰（Lachlan）河和霍克斯伯里（Hawkesbury）河沿岸地区已经发布了疏散令，截至周日晚，新州各地发布了100多个警报。





尽管预计本周初的天气会更为晴朗，但该州紧急服务部长斯蒂芬·库克（Steph Cooke）告诫人们仍须谨慎行事。



“不要被欺骗。在本州的各个地方，太阳可能已经出来了......但是我们的河流还在继续上涨，”库克说。





即使周日天空放晴，居民仍被告知要撤离或准备离开被洪水淹没的地区。





库克说，另一大型天气系统或将于周三开始席卷该州，农村、各城镇和偏远地区将“处于紧张状态”。





与此同时，维州当局周末也发布了重大洪水警报，影响了当地某红酒音乐节活动。





到周日晚上，随着最严重的天气消退，其中一些警报已经逐步降低或撤销。





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