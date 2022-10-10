一种新的新冠加强针上市 哪些人该接种？

一种新的针对Omicron特定变种的莫德纳疫苗于周一（10月10日）在澳大利亚推出。





联邦卫生部的一位发言人证实莫德纳的Spikevax二价疫苗从10月10日开始推广，这是澳大利亚的首个二价疫苗，主要针对COVID-19原始毒株及Omicron BA.1变种。





这位发言人说：“莫德纳二价疫苗将被整合到现有的COVID-19加强针计划中，所有参与COVID-19疫苗推广计划的场所将在未来几周内获得这种疫苗。”





Advertisement

“我们鼓励应该接种COVID-19疫苗的人不要等待，尽快预约，接种可以获得的任何一种疫苗。”





在截至10月4日的一周内，全澳共报告了36242例COVID-19病例，平均每天新增5177例。



这种新疫苗有何不同？

Spikevax二价疫苗是一种mRNA疫苗，它采用的技术与辉瑞疫苗和莫德纳原版疫苗相同。





昆士兰大学副教授保罗·格里芬（Paul Griffin）是一名传染病医生，他说“二价”一词表明该疫苗有两个目标而不是一个，它的目标是预防COVID-19原始毒株以及Omicron BA.1变种的感染。





虽然新疫苗只针对BA.1变种，但格里芬教授说，它似乎还能对BA.4和BA.5变种提供一些额外的保护，这是目前在澳流行的主要变种。



Moderna's new Spikevax bivalent vaccine is available from 10 October 2022. Source: AAP 格里芬教授告诉SBS新闻：“（它）已被证明针对Omicron提供了更好的保护，包括后来在澳大利亚引起几波疫情的Omicron亚变种BA.4和BA.5。”





澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）表示，莫德纳二价疫苗在应对Omicron方面比原来的疫苗有小幅增长的优势。





格里芬副教授说，该疫苗应该还能更好地防止未来新出现的变种。





他指出，其他新疫苗也正在开发中，将专门针对BA.4和BA.5变种。



谁应接种新疫苗？

澳大利亚药监局（TGA）于8月29日临时批准莫德纳二价疫苗作为加强针用于18岁及以上的成年人群体。





ATAGI已建议该疫苗可作为加强针用于18岁或以上人士。





格里芬副教授说，任何没有接种过第三或第四针疫苗的人都应该考虑注射莫德纳二价疫苗作为加强针。





他说：“我当然会鼓励每一个没有完全接种、未接种第四针的人——如果他们有资格接种第四针的话——如果你现在还没有接种，这将是一个很好的时机，去接种你的加强针。”





“不仅是因为可接种改进的疫苗，而且我们看到世界其他地区的传播率在攀升。”





卫生部发言人证实，该疫苗已经过批量测试，并表示政府有足够的供给，以确保所有符合条件的澳大利亚人都能接种。





他说：“鉴于合同协议，卫生部无法透露澳大利亚订购了多少剂量的二价疫苗、收到了多少疫苗、或各疫苗类型分别注射了多少剂量。”



有多少澳人已接种加强针？

截至9月28日，71.8%的澳大利亚人已经接种了第三针疫苗，但只有40.9%的人接种了第四针疫苗





如果人们不确定自己是否有资格接种新疫苗，格里芬副教授建议他们在网上查询自己的记录，看看自己已经接种了多少针，或者向全科医生或药剂师咨询。



相关内容 国际游客在澳大利亚可免费接种COVID疫苗

新疫苗的安全性如何？

格里芬副教授说，二价疫苗的安全性与原来的疫苗相同，它已被证明在怀孕和免疫力低下的人身上是安全的。





他说：“那些弱势群体显然应该与他们的全科医生、专家......或产科医生讨论......但我们知道这些疫苗在怀孕期间接种是安全和有效的，当然应该被推荐，因为我们不希望看到这一群体感染。”





卫生部长马克·巴特勒（Mark Butler）于9月28日告诉ABC，辉瑞公司也在生产针对Omicron的专用疫苗。





他说：“我们有一份从前政府那延续下来的合同，明年将大量供应辉瑞疫苗。我们当然希望确保那是最新版本的疫苗。”





“随着时间的推移，在接下来的几个月里，他们将转向针对Omicron BA.4和BA.5亚变种的疫苗版本，这是目前在澳大利亚乃至全世界都很流行的变种。”



如果已接种第四针，该怎么办？

对于那些已经注射过第四针疫苗的人，格里芬副教授说他不鼓励他们接种第五针。





他说：“我不会在这个时间点寻求额外的剂量。”





“可能在某些特定情况下，这样做是合适的，但对于大多数人来说，我认为不应寻求额外剂量。”





“如果我们面临另一波非常大的疫情，需要额外的剂量，那么就会建议每个人都这样做，但现在情况并非如此。”



如何才能预约接种？

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。



