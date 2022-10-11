马斯克“台湾特区论”及俄乌战争评论引发在澳台湾及乌克兰社区不满

埃隆·马斯克上周末对中台争端和乌克兰战争的评论再次引发了推特上的一场风暴和政治人士的愤怒，而澳大利亚的社区领导人则声称这位亿万富翁的想法既不合适又“令人尴尬”。





这位特斯拉和SpaceX首席执行官被认为是世界首富，他在上周六告诉《金融时报》，允许中国对台湾有一些控制权将有助于解决两岸争端。





“我的建议是……让台湾设立一个对它相当有吸引力的特别行政区，这或许不会令所有人都满意。事实上，我觉得这是有可能的，就是让他们有一个比香港更宽松的安排。”





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堪培拉的台湾协会主席陳奕村（音译自Yi-Tsun Chen）说，马斯克没有理解，台湾已经从中国大陆分离出来，现在已经形成了自己的独特文化。





他告诉SBS新闻：“当我们在谈论任何国家的解决方案时，我们总是需要确保解决方案必须在文化上合适，甚至在经济上合适。而台湾和中国之间的文化与过去相比已经变得非常不同。”





他说，台湾许多人不认为这是本地争端，而是关系到国际安全事宜，所以台湾人欢迎来自台湾社区以外的人士提出“合适”的可能的解决方案。





“由不认同自己是台湾人的人善意提出的解决方案，如果在经济上、文化上和外交上合适，将得到当地人的极大认可。”





他补充说，许多人对马斯克的建议“不会感到满意”。





台湾驻美代表萧美琴周六迅速回应了马斯克的评论，并斥责说“自由和民主是不可以出售的”。





“台湾销售许多产品，但我们的自由和民主是不卖的。”





“任何关于我们未来的持久建议都必须以和平方式确定，不受胁迫，并尊重台湾人民的民主意愿。”



同时，中国驻美大使秦刚在推特上感谢马斯克“关于台湾特区的想法”。他还重申了北京对“和平统一”台湾及“一国两制”的呼吁。



关于乌克兰战争的“荒谬”言论

数小时后，马斯克在推特上发表了关于乌克兰战争的评论，他似乎将冲突比作双方的仇恨和犯罪行为。





他引用了他所描述的俄罗斯谚语，其中一个“贫穷的村民”被赋予了一个愿望。当这个村民在城堡、轮船或一些黄金之间做决定时，有人告诉他，无论他得到什么，他的邻居都会得到两个同样的东西。对此，他回答说：“如果这样的话，请把我的一只眼睛挖出来。”





马斯克在推特上说：“以眼还眼使每个人都失明。”





他在下面补充说：“因为它是递归运行的。”



这条推文是在克里米亚大桥被炸数小时后发布的。





澳大利亚乌克兰组织联合会联合主席、乌克兰世界大会副主席斯特凡·罗曼尼（Stefan Romaniw）说，“以眼还眼”的类比是“荒谬的”。





他告诉SBS新闻：“乌克兰人当然不是说以眼还眼，乌克兰人是说离开我们的领土，一切都会好起来的。”





他说，人们在不了解背景的情况下发表评论“令他们感到尴尬”。





“我认为他应该对自己所说的话感到有点尴尬。因为他不了解情况。这不仅仅是说，好吧，让我们放弃塔斯马尼亚，因为塔斯马尼亚人不像我们那样投票。事实是，这场战争有历史。俄罗斯是侵略者。我们都希望和平。但我们必须停止向恶霸低头。”





罗曼尼说，他怀疑人们是否认真对待马斯克的言论。





“人们认为，因为有些人很富有，所以他们就马上在所有领域都显得很聪明。他在自己的领域非常非常聪明，但这并不能使他成为我们需要倾听的政治或国际分析家。”





“所以我认为你应该坚持做特斯拉。伟大的想法，电动汽车。非常聪明的人。国际政治（的知识），则是缺乏的。”





这条推文还在社交媒体上引发了数千条愤怒的反应，许多人对马斯克谈论一场他缺乏专业知识的冲突并将其琐碎化感到愤怒。





几天前，马斯克在推特上发布了一项关于如何解决俄乌战争的建议的投票，这遭到了抨击。这位特斯拉的首席执行官建议，在联合国的监督下，在被俄罗斯吞并的地区举行选举，并且俄罗斯必须离开，“如果这是人民的意愿”；宣布克里米亚正式成为俄罗斯的一部分；以及乌克兰应该保持中立。



这引发了包括《基辅邮报》在内的媒体的愤怒情绪，《基辅邮报》称：“如果你们对你们知道的事情进行投票，那将是非常美妙的。我们不对种族隔离制度和纳尔逊·曼德拉（Nelson Mandela）进行投票。”



罗曼尼夫建议马斯克和其他人在涉及世界冲突时不要“主张快速解决”。





“我们正在进行一场事关价值观的战争......每天都有乌克兰人在死去，俄罗斯士兵在死去。他们不知道自己为什么会死，其中一半人甚至不知道他们为什么会在那里。诸如此类的评论已经不再合拍，因为每个人都知道情况。“





“没有乌克兰，就不会有关于乌克兰的决定。所以没有人能代表乌克兰说话。“





目前有大量报道称，马斯克从俄罗斯进口材料，且据报道特斯拉的上海工厂的产量占该公司总产量的30%至50%。





北京方面与俄罗斯关系密切。





中国声称台湾是其一个省份，长期以来一直誓言要将台湾置于其控制之下，不排除使用武力来实现这一目标。民主执政的台湾政府强烈反对中国的主权主张。





中国向台湾提供了类似于香港的“一国两制“的自治模式，但被台北拒绝，也很少得到公众支持。





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