新报告：为何西悉尼居民感觉遭到新冠疫情封控的“惩罚” ？

一份报告发现，在新冠Delta疫情期间，西悉尼居民遭遇新州政府所实施的不平等封控措施。





与悉尼富裕的东区居民相比，来自悉尼最具多元文化性地区的居民感觉自己遭受针对和种族歧视。在疫情封锁期间，悉尼东区居民获得更多的自由。





澳大利亚天主教大学和联合工人工会的这份32页报告，对西悉尼各地方政府区域的必要服务工作者开展了22次采访。受访者中大部分为女性。



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四个必要服务行业——幼儿教育和照顾、家庭护理、制造业和仓储业的工作者讲述了长时间封锁如何影响其心理健康和经济状况。





这份报告称：“与悉尼其它地方相比，西悉尼和一些受关注的地方政府区域的居民在行动和夜间宵禁方面，被迫面对更为严厉的限制。”





从2021年7月到9月，12个地方政府区域的居民，包括具多元文化性的Blacktown、Canterbury-Bankstown、Liverpool和Parramatta的居民面对（州）政府和警察开展的更严格的居家令和宵禁等限制。





报告作者认为，“在西悉尼，惩罚是常态，而不是社会援助”。





对工作者的采访显示，一些人失去了工作，一些人的收入减少，而且他们在工作场所中接触到新冠病毒的比例也更高。





来自Parramatta的家庭护理人员Paula说：“你开车经过每一条街道，都有警察，感觉确实很糟糕。当地实行宵禁，必须在9点前回家，不能出去。”





大约300名澳大利亚国防军人员被派往当地，与警察合作，在街道开展巡查。



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该报告还指出，由于联邦政府发放的留工津贴（JobKeeper）和相关疫情补贴在Delta疫情期间基本没有，一些家庭的经济状况非常紧张。





报告称，由于无法选择远程工作，必要服务工作者不得不在2021年7月和8月承担新冠检测和疫苗接种的工作，即便卫生基础设施无法满足最初的需求。





报告作者说：“如果澳大利亚未来出现新冠规模或更大规模的大流行，如果政府和大企业还是应对不力，西悉尼的工作者将无法再次承受。”





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