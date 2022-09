后疫情时代的澳洲女性：职场路漫 “三好”期望能否如愿？

对于工作,通常大家的期望是什么呢?尤其是经历了疫情种种的不确定之后。





澳大利亚的一份新报告——《后疫情时代女性希望从工作中得到什么:西悉尼工作女性的经历和期望》(What women want from work post pandemic: Experiences and expectations of Western Sydney working women)探讨对新冠疫情的应对如何重塑工作女性的期望。





该调查研究由悉尼大学工作生活中的性别平等研究计划(The Gender Equality in Working Life Research Initiative)开展。





这项研究报告基于从2022年1月至2月这段时间开展的焦点小组研究,45名受访女性来自不同职业、家庭结构和生活阶段。这一调查了解她们在新冠大流行期间的工作体验和对未来的期望。





所有受访女性都住在西悉尼地区。2021年,这一地区受到严格的疫情封锁限制。她们当中包括一线工作者、疫情期间主要在家工作的员工,以及2021年停止工作或缩短工时的女性。



她们所处的家庭和生活阶段各不相同,有的还未生儿育女,有的是育有学前孩童或学龄孩童。





所有受访者都表示,她们喜欢自己的工作,觉得工作有价值、有回报,并将其视为生活中必不可缺的部分,都渴望获得持续的工作机会和职业发展,都对如何改善工作生活有自己的想法。





总的来说,她们对工作普遍有“三好”期望:





首先是良好的工作(good jobs),这意味着薪酬合理、能够满足自己和家人的经济需求,工作有保障,有发展机会等。





其次希望有良好的工作灵活性(good flexibility),在2022年,她们尤为倾向混合型工作模式,这包括可以选择在家或到工作场所工作,以及其它弹性工作时间等。





三是希望拥有可负担的、符合实际情况的良好照顾系统(good care),这包括有好的幼托中心等等。



受到疫情冲击的工作女性

格拉坦研究所于2021年发布一份关于新冠危机对澳大利亚女性影响的报告,当中提到在疫情封锁期间,在工作方面,女性受到的冲击更甚于男性。



Source: AAP 在2020年4月疫情高峰期,几乎有8%澳大利亚女性失去了工作,总工作时间减少了12%。男性的这两个数字分别是4%和7%。





与此同时,女性的无偿工作大幅增加。育龄女性放弃学习的人数也创下了纪录。





联合国妇女署提到,职业女性减少所产生的连锁反应,对女性福祉、经济进步以及独立等都会带来严重的影响。



她们眼里好的工作

在悉尼大学这一调查中,在受访工作女性看来,良好的工作,更具体来说意味着薪水合理、受到尊重、有职业发展机会、稳定和有保障等。





“我希望工作场所具有支持性、充满活力,能让人成长,有机会发展,还有来自管理层的支持——这些才是我真正看重的东西,”一位受访女性说。



一些工作女性看重工作保障。在疫情期间,有的一线工作者感到工作无保障,这加剧了她们的风险意识。





还有的工作者希望能够得到尊重,这是一个综合部分,尊重、价值和薪酬是相互关联的。





她们希望薪酬能够反映出她们的价值。一些工作者对薪酬不满意。一线工作者谈到工资与生活成本不匹配,尤其是今年通胀飙升。





在该调查中,一些女性称,感觉被低估和不被赏识。有人提到,感觉自己在工作场所“只是一个数字”,“一个齿轮”,“一项业务资产”等等。





对一些人来说,新冠大流行是最后一根稻草,促使她们去寻找新工作和拥有“更好企业文化”的工作。





职业发展机会也为许多女性所看重。但在寻求职业发展时,她们遇到一些障碍。





一些女性提到,她们的时间已被工作和照顾家庭占据,很难再分配更多时间去继续培训或深造,尤其是家有幼童。





如果她们希望通过减少工作时间或学习与培训的机会,那么收入相应减少,这让她们处于两难。





值得注意的是,在上周澳大利亚“同工同酬日”,工作场所性别平等机构(Workplace Gender Equality Agency)提到,澳大利亚女性在财政年度结束后必须多工作60天,才能获得与男性相同的年薪。女性和男性的全职平均周收入差异为263.90澳元。



Ua hauj lwm tom tsev Source: AAP

混合工作模式受青睐

良好的工作灵活性是许多工作者注重的另一因素。





一些受访者认为,良好的工作灵活性意味着能够选择与孩子上学时间更匹配的工作时间、能够获得工作分担安排,以及离家近。





一位受访者提到,希望可以在家和到工作场所工作相结合,这样能够兼顾社交生活和照顾家庭,离家近也是重要考量因素之一 。





还有的年轻工作者认为,应为个人健康和人际关系投资,她们更看重与亲朋好友见面、锻炼、遛狗的时间,而不是把时间花在通勤方面。有的人表示为了获得工作的灵活性而愿意换工作。





该报告合著者库柏(Rae Cooper)是悉尼大学商学院的性别、工作和就业关系教授,她解释说:“在新冠大流行期间,许多专业工作者第一次能够定期在家工作,他们现在不愿放弃这一点。”



“他们的工作效率很高,在按时按质完成工作的同时,也有更多的自主权,可以围绕个人需求进行'时间转移',从上学、跑步到锻炼和休闲时间。这样不需要每天到中央商务区工作,节省了通勤时间,也给了他们宝贵的时间。”





“悉尼郊区的女性对长期在家工作的期望越来越高,如果雇主不愿意提供这样的待遇,她们会考虑跳槽。”



“我是上班族,但也是母亲”

再次,良好的照顾系统是许多工作女性的主要期望,这意味着她们能够获得与工作时间一致、负担得起的照顾服务,比如幼托中心的可负担性和质量等。





对于一些工作女性来说,在照顾孩子和平衡生活方面需要更多支持。





她们认为,这种对家庭照顾的系统的可负担性和持续性,影响了她们的工作天数、工作类型以及晋升和发展的机会。这些照顾系统包括幼托中心、课前课后托管、假期托管以及带薪产假等领域。





正如有受访者称“我是上班一族,但也是母亲”。她们希望能够在工作和照顾家庭方面寻求平衡。





如果拥有良好的照顾系统,这会成为对她们强有力的支持。





如果无法为年幼孩子找到正规而合适的幼托中心,无奈之下,一些女性只好暂时放弃工作。





还有的工作女性则选择了“低就“,这意味着为了能够更好照顾家庭,她们选择低于其实际技能的工作或者工作更少的时间。



专家:提高女性劳动参与率的重要因素

该报告合著者、悉尼大学艺术与社会科学院政治经济系副教授伊丽莎白·希尔(Elizabeth Hill)表示:“如果企业和政府能够解决这三方面的问题,这将提高各行各业女性的劳动参与率。”





她认为虽然这些女性来自西悉尼,但是她们的工作体验和期望并非例外,而是常态,研究中的女性代表了更广泛的澳大利亚女性的声音。





“为解决这些问题所做的任何努力,都将对社区和经济产生深远的好处。”





西悉尼商业执行董事大卫·博格(David Borger)鼓励企业注意到这些调查结果。





“多样化的工作场所提供更好的生产力、发展和风险管理。确保消除这些工作障碍,对企业、经济及女性可能做出的职业选择都有好处,”博格说。





受访女性表示,她们渴望获得发展机会,有些人已换工作,或计划换工。





但是,在平衡有薪工作和照顾孩子的现实当中,许多女性太忙以至于没有时间和精力去接受职业培训或教育。





除了在这三个关键主题领域采取行动外,这份报告还建议实施促进性别平等的预算方案,并考虑各政府部门整体协调,以此来设计、实施和评估促进性别平等的公共政策。





希尔提到对学前教育的公共投资、普及免费幼儿教育和照料、灵活的带薪产假等,认为这些措施都将有助于促进工作参与度、生产率和经济增长。





