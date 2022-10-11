乌克兰在联合国紧急会议上谴责俄罗斯为“恐怖主义国家”

乌克兰在近日遭受俄罗斯大规模空袭后，周一在联合国大会紧急会议上谴责俄罗斯为“恐怖主义国家”，而西方大国正试图强调莫斯科的孤立境地。





联合国召集本次辩论会是为了讨论俄罗斯宣布吞并四个部分被占领的乌克兰地区，但在基辅和其它城市近日遭受数月以来俄对乌最严厉打击后，辩论会主旨显得微不足道。





乌克兰驻联合国大使谢尔盖·基斯利齐亚（Sergiy Kyslytsya）在开场演讲中说：“这再次证明，俄罗斯是一个恐怖国家，必须以最强有力的方式予以遏制，”并补充说自己的亲人受到了袭击。





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“不幸的是，只要你周围存在一个不稳定的、疯狂的独裁政权，你就很难要求稳定和理智的和平，”他补充说。



The head of the Ukrainian military said that Russian forces launched at least 75 missiles at Ukraine on Monday morning, with fatal strikes targeting the capital Kyiv, and cities in the south and west. Source: Getty / SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images 作为回应，俄罗斯的瓦西里·涅本贾（Vasily Nebenzya）没有直接谈及导弹袭击问题，而是为俄罗斯吞并乌克兰地区进行了辩护。





“当我们试图保护我们在乌克兰东部的兄弟姐妹时，我们却受到了指责，”他说。





早些时候，乌克兰誓言在俄罗斯空袭后加强其武装力量。





自战争发动之初（2月24日）的大规模攻击以来，本次从海陆空发射的数十枚巡航导弹是俄军发动的最广泛的一轮空袭。



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上周末，俄总统普京（Vladimir Putin）在连接俄罗斯与被吞并的克里米亚半岛的桥梁遭到袭击后，下令进行“大规模”远程打击，并威胁说，如果乌克兰袭击俄罗斯领土，未来将进行更多打击。





乌克兰总统泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）周一与美国总统拜登（Joe Biden）通话，并随后在Telegram上发文称防空是“我们国防合作的第一要务”。





“我们将尽一切努力加强我们的武装部队，”他在周一晚间的讲话中说。





“我们会让战场上的敌人更加痛苦。”





拜登告诉泽连斯基，美国将提供先进的防空系统。五角大楼9月27日表示将在未来两个月左右的时间里开始交付国家先进地对空导弹系统。





莫斯科的袭击导致数千名乌克兰人在空袭警报响起时争先恐后奔向防空洞。





泽连斯基指出，袭击导致12人死亡，官员们报告说有数十人受伤。





他说，这些袭击是刻意安排的，目的是杀死人员并破坏乌克兰的电网。乌克兰总理报告称，8个地区的11个主要基础设施目标被击中，导致该国部分地区失去水、电或暖气供应。



A fireman helps injured civilians after several explosions rocked the Shevchenkivskyi district of the Ukrainian capital, Kyiv on 10 October , 2022. Source: Getty / Anadolu Agency/Anadolu Agency via Getty Images 在试图结束停电的同时，乌克兰停止了对欧盟的电力出口，而此时欧洲大陆已经面临着电价飙升，这引发了通货膨胀、阻碍了工业活动并导致了天价的消费账单。





俄军空袭发生在2014年夺取克里米亚后建造的桥梁遭到爆炸破坏三天后进行的。俄罗斯指责乌克兰并将这次致命的爆炸称为“恐怖主义”。





普京说：“对这种行为不作回应是根本不可能的，”他指称还有其它未指明的对俄罗斯能源基础设施的攻击。





乌克兰将该桥视为维持俄罗斯战争努力的军事目标并庆祝了这次爆炸，但没有声称对此负责。





随着部队在战场上遭受数周的挫折，俄罗斯当局一直面临着国内对这场战争的首次持续公开批评，国家电视台的评论员要求采取更严厉的措施。





自9月初以来，乌克兰军队冲破前线，重新夺回领土。





普京的回应是下令动员数十万预备役军人，宣布吞并被占领土，并一再威胁要使用核武器。





上周六，俄罗斯国防部任命在叙利亚赢得赞誉的谢尔盖·苏洛维金（Sergei Surovikin）将军为俄罗斯驻乌克兰部队指挥官。俄罗斯在叙利亚的空袭帮助政府粉碎了敌人。



俄方表示正在乌克兰发动“特别军事行动”，以摆脱民族主义者并保护讲俄语的社区。乌克兰和西方国家将俄罗斯的行动描述为一场无端的侵略战争。





乌克兰国防部表示，俄罗斯至少发动了84次导弹和空袭，而乌克兰的防空部队摧毁了43枚巡航导弹和13架无人机。





另一个可能升级的迹象是，普京最亲密的盟友、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科（Alexander Lukashenko）表示，他已下令在乌克兰附近与俄罗斯军队联合部署部队，他指责乌克兰计划与西方支持者一起袭击白俄罗斯。





俄罗斯在战争初期将白俄罗斯作为集结地，但卢卡申科并没有派出军队。





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