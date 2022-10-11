融入：墨尔本华人演奏者为传统古筝找到现代声音

古筝演奏者王萌认为她与古筝的习奏当中有一种缘分，而她隔壁的音乐老师对她在古筝上的进步助力不少。





王萌于2015年移居墨尔本。她小时候在中国西北地区的丝绸之路之城——兰州的一间公寓里学习弹奏古筝。她的老师就在隔壁，如果听到有任何弹奏错误，就会在窗外大声呼唤，进行纠正。





“当我还是孩子时，这让我紧张，也很有压力，但现在我意识到，这就是我学得比别人快的原因，”王萌告诉澳联社（AAP）。





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西德尼·迈尔（Sidney Myer）奖学金获得者名单于今年10月初公布。王萌是9名获奖者之一，其他获奖者还包括画家Vincent Namatjira和作家Nam Le。





这让她对所居住的城市有了归属感。





“这让我感到我真的被接纳和受到欢迎，我是墨尔本的一部分，是澳大利亚的一部分。”



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常见的古筝有21根弦，历史源远流长，在2000多年前的秦朝就已出现。其琴体结构特点令其音色扣人心弦。





王萌是世界上最早将古筝的超凡脱俗之音融入现代西方音乐的演奏者之一，她的演奏方式兼容并蓄。





她曾与作曲家Paul Grabowski、女高音Deborah Cheetham，还有摇滚乐队Regurgitator和电子音乐家Tim Shiel合作过。





“当人们弹钢琴时，没有人说你只能弹奏古典或爵士乐，钢琴可以用来演奏任何风格和乐曲。我希望古筝也能拥有这种自由，”王萌说。



LISTEN TO Companionship, mission and cross-cultural heritage: Chinese traditional music in Australia SBS Chinese 26/07/2022 13:57 Play

这项奖学金使王萌能够着眼于长期计划，包括帮助尚处早期职业阶段的亚洲艺术者打入当地音乐界，以及促进澳大利亚和中国两国音乐家之间的合作。





王萌提到最近两国关系的紧张让人痛心，尤其是她还有家人在中国。





“就好像父母离婚了，就是这种感觉。”





但王萌认为她的音乐可以用来增进文化理解，她希望音乐家和艺术组织之间的合作能够在更广泛的范围内改善外交状况。





自2011年以来，西德尼·迈尔基金会已向个人艺术家颁发了100个奖学金，迄今为止已在该奖学金项目上花费1600万澳元。





这一项两年内免税的16万澳元奖学金授予那些具有杰出才华和非凡职业勇气，并且有7至15年创作实践的艺术家们。





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