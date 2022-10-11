国际货币基金组织下调世界经济增长预期

国际货币基金组织（The International Monetary Fund）正在下调其对2023年世界经济的展望，理由包括俄罗斯对乌克兰的战争、长期的通货膨胀压力、惩罚性利率和全球大流行的持续影响对经济带来的一系列威胁。





这个拥有190个成员国的金融机构预测，明年全球经济增幅仅为2.7%，低于它在7月份估计的2.9%。





国际货币基金组织维持对今年的经济增长3.2%的预测，这与去年的6%相比，增速大幅下滑。





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国际货币基金组织首席经济学家皮埃尔-奥利维尔·古林查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）表示，情况会变得更糟。





“2023年的经济放缓将是广泛的，占全球经济体量三分之一的国家预计将在今年或明年出现收缩。美国、中国、欧元区这三个最大经济体将继续停滞。简而言之，最糟糕的情况还没有到来，对很多人来说，2023年的感觉将会是一场衰退。”





在最新的预计中，国际货币基金组织将美国今年的增长前景从7月预测的2.3%降至1.6%。





预计明年美国的经济增长仅为1%。





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