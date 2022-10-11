在澳洲也能领“中国风”结婚证明？是因为这位华人女孩

对于岭南人黄小嘉来说，家乡文化中常见的艺术品门类珐琅彩有着独特的意义。





“珐琅彩是一个很漂亮的、有中国传统的瑰宝，”她说，“自18世纪这个艺术品类出现之后，它大量销往海外，非常有中西结合的意味在里面。”





在婚庆中，珐琅彩也是一个非常漂亮的装饰品和礼物……比如在我的家乡，传统婚礼上面，送给一对新任一些漂亮的珐琅彩碟子、碗，一对一对的，是一个很美好的祝福。

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最近，她把珐琅彩这种融合进一份特殊的法律文件——昆士兰州的结婚证书中。





这份结婚证明是一副融和中国画风格的水彩设计作品，在珐琅彩盘的主题图案之上，黄小嘉还融入了许多中华传统文化图腾，并用中华书法元素书写了结婚证明上的英文文字。





黄小嘉设计的结婚证明 （Photo: Silka Huang）



您可以看到一个对称的双喜图案，还有并结合了如意、枝叶、桃子等传统意象，分布在画面各处。





在圆盘的两边，用金色颜料勾勒出的，是如意的形象。





“如意不仅仅是代表吉祥，很多时候，中国古代的男女情侣，他们会送给对方一个如意配，代表自己的美好祝愿。”





而如意旁边的叶子，黄小嘉取“开枝散叶”之意；牡丹花代表“美好、浪漫、热情、喜庆”；桃子则预示着“圆满”。





黄小嘉还用简单的曲线和点，把昆士兰州花绘制到这份结婚证明中，为设计增添了一份昆士兰元素。





“如果你看到了这份证明，它不是完完全全的对称，我也没有刻意把所有细节左右上下保持一致，每一笔都是不一样的。”





我想体现这个收回的感觉，因为在传统的中国婚庆里，很多请帖都是手写的，所以我也想把这个感觉融汇在里面。





以华裔女性视角切入主流文化





黄小嘉坦言，设计这份结婚证明的初衷很简单——在现有的设计中，大多都与西方文化主题相关。而这个设计也像是一个契机，能够让西方社会认识到华人文化。





“我相信很多华人在自己的人生大事上，都希望自己能够选择与自己的根源文化有关的设计。”





黄小嘉认为，她的作品充满了女性艺术家特有的“更加敏感”的特质。通过发挥这种特质，她希望自己的作品能够更直观、更顺利地安抚观赏者地心灵。



黄小嘉是生活在昆士兰黄金海岸的华人艺术家（Photo：Silka Huang）



黄小嘉曾在中国的西安美术学院学习中国画，毕业后也一直从事国画相关的教学和创作工作。





来到澳大利亚后，相比之下，尽管这里并不是一片发展中国画艺术沃土，但黄小嘉还是以中国画为主，融合当地社会更容易理解的艺术媒介，创作出一种独特但又更易被接受的绘画语言。而这种研究和探索，至今也没有停下。





“我发现艺术是非常好的，它是直观的、是相通的。我需要考虑的是，如何去改一种形式，把我自己可能本能地认为非常容易理解、容易有自然反应的符号，转化为更简单、更直接的形式。”





比如色彩方面，在传统的中国画中，黄小嘉会使用很多很含蓄、细微变化的色调去表达。可是这种色调直接拎出来放进西方社会，接受或理解的程度就不会那么高。





“所以我会把这种含蓄的色彩提亮提鲜，跟当地文化和艺术有一种稍稍的共融，他们就会更容易入眼，更容易去了解背后的意义。”





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