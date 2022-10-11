SBS 普通话电台

在澳洲也能领“中国风”结婚证明？是因为这位华人女孩

SBS 普通话电台

silka.jpg

黄小嘉是生活在昆士兰黄金海岸的华人艺术家。最近，她设计的东方风格满满的结婚证明在昆士兰与人们见面了。

下载SBS电台应用程序

其他收听方式

Published 11 October 2022 at 4:28pm, updated 18 minutes ago at 4:32pm
By Olivia Yuan
Source: SBS

黄小嘉（Silka Huang）是生活在昆士兰黄金海岸的华人艺术家。最近，她设计的东方风格满满的结婚证明在昆士兰与人们见面了。她说，希望通过这样一份作品，让“洞房花烛”这样一件人生喜事，增添一份来自根源文化的祝福。（点击上方收听完整采访）

Published 11 October 2022 at 4:28pm, updated 18 minutes ago at 4:32pm
By Olivia Yuan
Source: SBS
对于岭南人黄小嘉来说，家乡文化中常见的艺术品门类珐琅彩有着独特的意义。

“珐琅彩是一个很漂亮的、有中国传统的瑰宝，”她说，“自18世纪这个艺术品类出现之后，它大量销往海外，非常有中西结合的意味在里面。”

在婚庆中，珐琅彩也是一个非常漂亮的装饰品和礼物……比如在我的家乡，传统婚礼上面，送给一对新任一些漂亮的珐琅彩碟子、碗，一对一对的，是一个很美好的祝福。
Advertisement
最近，她把珐琅彩这种融合进一份特殊的法律文件——昆士兰州的结婚证书中。

这份结婚证明是一副融和中国画风格的水彩设计作品，在珐琅彩盘的主题图案之上，黄小嘉还融入了许多中华传统文化图腾，并用中华书法元素书写了结婚证明上的英文文字。

Marriage Certificate_Silka Huang.jpg
黄小嘉设计的结婚证明 （Photo: Silka Huang）

您可以看到一个对称的双喜图案，还有并结合了如意、枝叶、桃子等传统意象，分布在画面各处。

在圆盘的两边，用金色颜料勾勒出的，是如意的形象。

“如意不仅仅是代表吉祥，很多时候，中国古代的男女情侣，他们会送给对方一个如意配，代表自己的美好祝愿。”

而如意旁边的叶子，黄小嘉取“开枝散叶”之意；牡丹花代表“美好、浪漫、热情、喜庆”；桃子则预示着“圆满”。

黄小嘉还用简单的曲线和点，把昆士兰州花绘制到这份结婚证明中，为设计增添了一份昆士兰元素。

“如果你看到了这份证明，它不是完完全全的对称，我也没有刻意把所有细节左右上下保持一致，每一笔都是不一样的。”

我想体现这个收回的感觉，因为在传统的中国婚庆里，很多请帖都是手写的，所以我也想把这个感觉融汇在里面。

以华裔女性视角切入主流文化


黄小嘉坦言，设计这份结婚证明的初衷很简单——在现有的设计中，大多都与西方文化主题相关。而这个设计也像是一个契机，能够让西方社会认识到华人文化。

“我相信很多华人在自己的人生大事上，都希望自己能够选择与自己的根源文化有关的设计。”

黄小嘉认为，她的作品充满了女性艺术家特有的“更加敏感”的特质。通过发挥这种特质，她希望自己的作品能够更直观、更顺利地安抚观赏者地心灵。
Silka Huang_Artist.jpg
黄小嘉是生活在昆士兰黄金海岸的华人艺术家（Photo：Silka Huang）

黄小嘉曾在中国的西安美术学院学习中国画，毕业后也一直从事国画相关的教学和创作工作。

来到澳大利亚后，相比之下，尽管这里并不是一片发展中国画艺术沃土，但黄小嘉还是以中国画为主，融合当地社会更容易理解的艺术媒介，创作出一种独特但又更易被接受的绘画语言。而这种研究和探索，至今也没有停下。

“我发现艺术是非常好的，它是直观的、是相通的。我需要考虑的是，如何去改一种形式，把我自己可能本能地认为非常容易理解、容易有自然反应的符号，转化为更简单、更直接的形式。”

比如色彩方面，在传统的中国画中，黄小嘉会使用很多很含蓄、细微变化的色调去表达。可是这种色调直接拎出来放进西方社会，接受或理解的程度就不会那么高。

“所以我会把这种含蓄的色彩提亮提鲜，跟当地文化和艺术有一种稍稍的共融，他们就会更容易入眼，更容易去了解背后的意义。”

（点击封面音频，收听完整报道

SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。

请在 
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

READ MORE

“纸•感•知”艺术展在悉尼举行

悉尼国际会议中心用3-D技术展示成为殖民地以前的悉尼

【对话后浪】 澳洲最懂“玩儿”的华人艺术家

分享

Latest podcast episodes

FILE BRAZIL FRANCE AF447 CRASH

法航447空难案开审 13年前事故造成228人死亡

Cindy徐在自家经营的花店中.jpeg

为孩子买房还是投资孩子的教育？一个华人母亲的选择

Legal Matters

【现场说法】集体诉讼可获诉讼贷款公司资金支持 谁可提起集体诉讼？

Ms. Christy Wu and her husband go skiing with their children.jpeg

“我缺失的是生活和工作的平衡”：Christy 吴