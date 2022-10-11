SBS 普通话电台其他收听方式 SBS早新闻（10月12日）Play15:28SBS 普通话电台其他收听方式 Source: Getty / Getty Images下载SBS电台应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (14.17MB)Published 12 October 2022 at 9:42amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS 请点击收听SBS普通话为您带来的最新新闻内容。Published 12 October 2022 at 9:42amBy Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason LiuPresented by Olivia YuanSource: SBS巴厘岛爆炸案20周年，全澳各地举行纪念活动；新州一男子死于洪水，遗体在车内被发现；香港拒绝对俄寡头游艇实施制裁；Advertisement黎巴嫩和以色列就海洋边界达成历史性协议。SBS致力于用60种语言报道最新的COVID-19新闻和信息，详情请前往：sbs.com.au/coronavirus。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE国际货币基金组织下调世界经济增长预期乌克兰在联合国紧急会议上谴责俄罗斯为“恐怖主义国家”在澳洲也能领“中国风”结婚证明？是因为这位华人女孩分享Latest podcast episodes巴厘岛爆炸案20周年 皇家达尔文医院当年如何施救 ？SBS晚新闻（2022年10月11日）【疫苗快报】莫德纳二价疫苗正式在澳推出在澳洲也能领“中国风”结婚证明？是因为这位华人女孩