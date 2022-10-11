SBS早新闻（10月12日）

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Published 12 October 2022 at 9:42am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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Published 12 October 2022 at 9:42am
By Olivia Yuan, Cindy Xie, Jason Liu
Presented by Olivia Yuan
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巴厘岛爆炸案20周年，全澳各地举行纪念活动；
新州一男子死于洪水，遗体在车内被发现；
香港拒绝对俄寡头游艇实施制裁；
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黎巴嫩和以色列就海洋边界达成历史性协议。

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