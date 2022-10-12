针对Omicron特定变种的疫苗在澳洲推出 重要接种信息有哪些？

10月10日，针对新冠Omicron特定变种的二价疫苗在澳大利亚推出，这引发了一个问题——已接种四剂疫苗的澳大利亚人是否可以将其作为第五剂去接种。





了解新疫苗





本周一，莫德纳公司的Spikevax新冠疫苗开始推出，该款二价疫苗针对新冠病毒原始变种以及Omicron亚变种BA.1。它似乎也能够针对Omicron亚变种BA.4和BA.5，给人们提供一些额外保护。BA.4和BA.5是目前在澳大利亚流行的变种。





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澳大利亚免疫技术咨询小组（ATAGI）建议，Spikevax新冠疫苗可用于18岁或18岁以上人群的任何加强针（第三或第四剂疫苗）。





但是，一些澳大利亚人在几个月前已接种四剂疫苗，他们希望能够接种第五剂，并提出疑问——政府为何没有将此款疫苗作为第五剂接种的选择？



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一些澳人希望了解如何接种第五剂疫苗。





墨尔本男子30多岁的杰夫（化名）表示，他对没能接种这种新疫苗感到沮丧，而这种疫苗在美国和新加坡很容易就能接种。





他已经接种四剂疫苗，从未感染过新冠。





杰夫表示，在美国、新加坡和澳大利亚都有“同样聪明”的专家，但“不知何故，澳大利亚比其他两个国家的限制要多”。





“这种感觉就像你的兄弟或姐妹得到了一些什么，而你却没有，这让人感到不公平。”



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在澳大利亚 谁可种第五剂新冠疫苗？





目前澳大利亚当局建议接种第五剂疫苗的唯一人群是16岁及以上免疫功能严重受损的人群。他们可以在接种第四剂的三个月后再接种第五剂。





这与新加坡的情况形成鲜明对比。在新加坡，卫生部建议所有18岁以上人士接种双价疫苗作为第五剂疫苗，因为它扩大了人们应对病毒变种和未来潜在变种的保护力。美国人可以接种一种改进的疫苗，这种疫苗针对BA.4和BA.5亚变种。





病毒免疫学家、纽卡斯尔大学副教授巴特略特（Nathan Bartlett）说，澳大利亚没有推荐将莫德纳二价疫苗作为第五针疫苗，这可能有很多原因。





他说，目前新冠病例数相对较低，随着澳大利亚进入温暖月份，预计病例数将保持在较低水平。除了西澳州和维州，每个州的平均日增病例数都在下降。澳大利亚在10月4日记录的病例总数约为5177例，在截至10月7日的一周内有189例死亡。





他认为：“我们应把注意力集中在那些没有接种完整疗程的加强针的人身上。”他认为谈论第三剂加强针（第五针）会让疫苗接种的信息有点复杂。



Australia has not yet approved a specific vaccine to target BA.4 and BA.5. Source: AAP 有多少澳人已接种加强针？





在16岁及以上的澳大利亚人当中，约72.2%接种了第三剂新冠疫苗；但在18岁及以上人群中，只有41.2%接种了第四剂疫苗。





“这些mRNA疫苗非常安全，”巴特略特说，“如果你担心疫苗保护作用在减弱，觉得有必要接种第三剂加强针，我看不出有任何医学理由不这么做。”





“这更多是关于供应，优先考虑那些需要第一剂或第二剂加强针的人，将他们作为优先考虑对象。”





一些人如果在未获建议的情况下接种第五剂疫苗，那么他们是否仍有资格参加新冠疫苗索赔计划？该计划为那些因接种疫苗而遭负作用的人提供赔偿。对此卫生和老年护理部一位发言人说：“澳大利亚药监局批准的疫苗必须按照国家建议的方式使用。”



Chief medical adviser to the US President, Dr Anthony Fauci (right) got a COVID-19 booster shot this month to protect him from BA.4 and BA.5 in the US while filming a segment for Stephen Colbert's (left) show. Credit: Raymond Hall/GC Images 是否应等待针对BA.4和BA.5的疫苗？





美国已经批准了莫德纳公司和辉瑞公司生产的针对BA.4和BA.5的双价疫苗，如果12岁以上人群距上一次疫苗接种至少两个月，那么建议接种。





巴特略特说，美国食品和药物管理局已对双价疫苗进行快速审查，预期针对BA.4和BA.5的疫苗会产生与针对BA.1的疫苗类似的抗体反应。





他说：“美国食品和药物管理局认为这足以成为快速审查并批准的证据，所以现在它们可以在美国推出。”





“这种程度的证据是否足以让澳大利亚药监局或澳大利亚免疫技术咨询小组批准这些疫苗在澳使用，我不知道，我们将拭目以待。”





澳大利亚于9月28日临时批准针对BA.4和BA.5的莫德纳疫苗，这意味着莫德纳公司有6个月的时间去申请该疫苗的临时注册。





但巴特略特表示，目前还不清楚这种针对BA.4和BA.5的疫苗要多长时间才能在澳大利亚推出。他认为未来也有可能出现新的新冠变种，如果是这样的话，那么专门针对Omicron的新冠疫苗与届时流行的变种将不匹配。





他说：“如果你需要加强针，不管是第一剂还是第二剂加强针，那么你就去接种。”





“实际上，无论是什么疫苗，优先考虑的是增强自身免疫力。我们知道，如果没有接种一到两剂的加强针，你的免疫力将大幅降低，你会更脆弱。”





“得到一些更好的保护，总比什么都没有或者在等待好得多。”



“旧版”加强针效力如何？





澳大利亚国立大学传染病专家、副教授塞纳纳亚克（Sanjaya Senanayake）说，英国的数据显示，“旧版”mRNA疫苗在接种超过15周后仍能为人们提供良好保护，降低重症风险。





塞纳纳亚克说，澳大利亚的数学模型表明，当大约50%的人口对新冠病毒有免疫力时（这与澳大利亚的情况类似），相较最初的mRNA新冠疫苗，针对Omicron的疫苗不会增加太多好处。





他说：“重要的信息是如果你符合有关条件接种加强针，那么接种新的BA.1二价疫苗是有益的，因为在目前澳大利亚的新冠形势当中，与目前的疫苗相比，这种疫苗可能对降低重症风险有些许好处。”





“但目前的mRNA加强针仍然发挥着重要作用。”





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