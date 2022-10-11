好莱坞照进现实：NASA“击中”小行星 地球拯救计划预演成功

美国国家航空航天局（NASA）近日宣布其“拯救世界试验”大获成功：一艘航天器撞上了数百万英里外的一颗无害的小行星并成功地改变了其轨道。





10月11日，NASA宣布其双小行星重定向测试（DART）达成且远超其初步目标。





在一次媒体简报中，NASA局长比尔·尼尔森（Bill Nelson）证实，DART成功改变了一颗名为迪莫弗斯（Dimorphos）的小行星的轨道，将其围绕母小行星狄迪墨斯（Didymos）的运行轨道周期从11小时55分钟更改为11小时23分钟。





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NASA在两周前（9月26日）尝试了首次此类测试，以了解在未来是否有可能将“杀手级陨石”推离地球。





智利和南非的望远镜在数天时间内进行持续观测，以确定本次撞击在多大程度上改变了这颗宽160米、围绕其母行星运行的太空陨石的路径。





科学家们曾希望能减少迪莫弗斯轨道周期10分钟，但NASA表示，本次撞击使小行星的轨道周期缩短了约32分钟。





约翰霍普金斯大学应用物理实验室的南希·查博特（Nancy Chabot）说，偏转小行星轨道如今是可能的。





“本次试验中飞船只是给了小行星一个小小的推动。但是这证明如果你想在未来这样做，它是有可能会起作用的，但需要提前几年做准备。”





“预警时间在这里真的很关键，以便使这种小行星偏转在未来有可能被用作更大的行星防御战略的一部分。”





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