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【正在行动】刻赤大桥爆炸事件会带来什么影响？

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Explosion causes fire at the Kerch bridge in the Kerch Strait, Crimea.jpg

Explosion causes fire at the Kerch bridge in the Kerch Strait, Crimea on October 08, 2022.

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Published 12 October 2022 at 10:19am
By Jason Liu, Cindy Xie
Source: SBS

上周六，俄罗斯通往克里米亚半岛的唯一桥梁发生爆炸。之后，俄罗斯对乌克兰城市发起了大规模导弹袭击。

Published 12 October 2022 at 10:19am
By Jason Liu, Cindy Xie
Source: SBS
上周六，俄罗斯总统普京刚过70岁生辰，俄罗斯通往克里米亚半岛具有战略意义的唯一跨海大桥——刻赤大桥（Kerch Bridge也称克里米亚大桥）发生爆炸，部分公路桥倒塌，三人死亡。

刻赤大桥发生爆炸事件后，俄罗斯对乌克兰城市进行了数月来最大规模的导弹袭击。

俄罗斯总统普京声称，乌克兰的情报部门要为周末的刻赤大桥爆炸事件负责，导弹袭击是作为对他所称的恐怖行动的回应，并誓言，乌克兰未来对俄罗斯目标的任何袭击都会引发俄罗斯采取进一步的“严厉”回应。

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乌克兰没有声称对刻赤大桥爆炸事件负责。

澳大利亚国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）表示，在俄罗斯对基辅发动“骇人听闻”的袭击后，澳大利亚可能会派军前往乌克兰，帮助训练乌克兰的武装部队。

刻赤海峡是连接黑海和亚速海的水道以及唯一航道，在克里米亚战争后成为俄罗斯的内海。刻赤大桥连接俄罗斯塔曼半岛（Taman Peninsula）和俄占克里米亚半岛的刻赤（Kerch），是连接克里米亚半岛和俄罗斯大陆的唯一桥梁。

随着乌克兰军队继续收复失地，普京正在面临越来越大的压力。

在本期《正在行动》听众热线节目中，听友们就刻赤大桥爆炸事件的影响发表了看法。请您点击收听详细内容。
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上周六，俄罗斯通往克里米亚半岛的唯一桥梁发生爆炸。之后，俄罗斯对乌克兰城市发起了大规模导弹袭击。

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11/10/202226:59

时事热点《正在行动》逢周三上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，表达观点。热线听众仅代表其个人观点，不代表本台立场，仅供参考。

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