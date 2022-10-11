【正在行动】刻赤大桥爆炸事件会带来什么影响？

上周六，俄罗斯总统普京刚过70岁生辰，俄罗斯通往克里米亚半岛具有战略意义的唯一跨海大桥——刻赤大桥（Kerch Bridge也称克里米亚大桥）发生爆炸，部分公路桥倒塌，三人死亡。





刻赤大桥发生爆炸事件后，俄罗斯对乌克兰城市进行了数月来最大规模的导弹袭击。





俄罗斯总统普京声称，乌克兰的情报部门要为周末的刻赤大桥爆炸事件负责，导弹袭击是作为对他所称的恐怖行动的回应，并誓言，乌克兰未来对俄罗斯目标的任何袭击都会引发俄罗斯采取进一步的“严厉”回应。





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乌克兰没有声称对刻赤大桥爆炸事件负责。





澳大利亚国防部长理查德·马尔斯（Richard Marles）表示，在俄罗斯对基辅发动“骇人听闻”的袭击后，澳大利亚可能会派军前往乌克兰，帮助训练乌克兰的武装部队。





刻赤海峡是连接黑海和亚速海的水道以及唯一航道，在克里米亚战争后成为俄罗斯的内海。刻赤大桥连接俄罗斯塔曼半岛（Taman Peninsula）和俄占克里米亚半岛的刻赤（Kerch），是连接克里米亚半岛和俄罗斯大陆的唯一桥梁。





随着乌克兰军队继续收复失地，普京正在面临越来越大的压力。





在本期《正在行动》听众热线节目中，听友们就刻赤大桥爆炸事件的影响发表了看法。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 上周六，俄罗斯通往克里米亚半岛的唯一桥梁发生爆炸。之后，俄罗斯对乌克兰城市发起了大规模导弹袭击。 SBS Chinese 11/10/2022 26:59 Play





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