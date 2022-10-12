人口普查数据一览：澳洲12大最新工作趋势

澳大利亚统计局在周三（10月12日）发布的2021年人口普查数据展现了澳大利亚的就业和教育的基本现状，从中也可看出工作和学习的新兴趋势和领域。





以下是2021年人口普查数据所揭示的12大趋势：



四大行业占到总劳动力的40%

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数据显示，医疗保健、零售、建筑和教育四大行业的人数最多，占总劳动力的40%以上，仅医疗保健和社会辅助行业就有15%的澳大利亚人。





2021年人口普查数据显示，全澳有26余万名护士注册，较2016年以来跃升了19%，超过了更广泛劳动力市场的13%的增长。



农业、林业和渔业的劳动力年龄最大

在农业、林业和渔业工作的人中，近三成人士的年龄为60岁及以上，而在所有行业中，这一比例仅为11%。



年轻人多在餐饮业服务

年轻人往往选择在餐饮业工作的观点在此次人口普查数据中得到了证实：住宿和食品行业拥有最年轻的劳动力，45%的人年龄低于25岁。





快餐厨师的中位年龄为18岁，其次是咖啡馆工作人员，为21岁。



最常见职业没有变化

销售助理、注册护士和文员依然澳大利亚的前三大职业，与2011年和2016年一样。



女教师在教育领域占主导

大多数幼儿教师（98%）、小学教师（85%）和中学教师（62%）为女性。



建筑业的多样性在提升

女性在建筑业的代表性正在逐步增加，2021年人口普查数据显示，109000名建筑经理中有近10%为女性，高于2016年的7%。





自2016年以来，拥有建筑施工管理资格的女性人数翻倍，达到近2000人。然而，只有1%的水管工、混凝土工、屋顶铺设工、砌砖工和木匠是女性。



新技术 新工作

软件和应用程序的开发人员（Software and Application Programmer）出现在了澳大利亚的前20大职业中，而安全科学（Security Science）是增长最快的研究领域。





技术的进步也反映在部分职业的下降趋势中——五十年前全澳有17万名速记员和打字员，而如今这一数字降到了4.1万。



超过半数澳人拥有资格证书

澳大利亚有1100多万人拥有职业或高等教育学历，这占到15岁及以上人口的半数以上；自2016年以来，拥有职业或高等教育学历的人数增加了20%。





澳大利亚人还在进一步提高技能，有110万人在获得非学校资格证书后继续学习。



南亚语言正在崛起

自2016年以来，南亚语言的资格证书增加了一倍多，成为第三大增长最快研究领域。





这一研究领域的增长与旁遮普语成为全澳家庭最常使用的五大语言之一以及澳大利亚各地印度和尼泊尔社区的持续增长趋势保持一致。



海外出生的澳大利亚人更可能拥有高学历

在海外出生的人（63%）比在澳大利亚出生的人（56%）更有可能拥有高等学历。





在印度（82%）和孟加拉国（82%）出生的澳大利亚人中，有五分之四拥有大专以上学历。



商业依然是热门学习领域

在澳大利亚，最常见的学习领域是商业、教学、护理和建筑。





在2016年，商业也是最常见的学习领域。



志愿者们的日常职业通常是什么？

在2021年的人口普查中，最有可能成为志愿者的人的职业通常是宗教人员、立法者、混合作物和畜牧业从业者，这也是在2016年位居前三的职业。





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