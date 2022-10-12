泰晤士世界大学排名：澳洲哪些大学位列前100名？

在泰晤士高等教育（THE）周三（10月12日）发布的最新世界大学排名中，墨尔本大学位列第34位，是全澳所有大学排名最靠前的。





今年有104个国家和地区的1799所大学上榜，英国的牛津大学连续第七年蝉联榜首。



全球排名最靠前的大学是哪些？

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第一名：牛津大学

第二名：哈佛大学

第三名（并列）：剑桥大学、斯坦福大学

第五名：麻省理工

澳大利亚大学的表现如何？

澳大利亚有十所大学进入前200名，继墨尔本大学之后，蒙纳士大学、昆士兰大学、悉尼大学和澳大利亚国立大学位列澳大利亚院校的榜首。





在去年的榜单中，澳大利亚院校中的前五名也是这五所大学，蒙纳士大学的排名上升，而澳大利亚国立大学的排名有所下降。





澳大利亚八校联盟（Group of Eight）指出，澳大利亚八大院校中有七个进入了榜单的前100名。





八校联盟的首席执行官汤姆逊（Vicki Thomson）说，所有排名得到提高的澳大利亚大学都值得认可和祝贺。





她说：“更多澳大利亚大学在排名上取得了进步而非下降，这证明了我们高等教育部门的整体质量。”





位列榜单前200名的十所澳大利亚大学：



第34名： 墨尔本大学

第44名：蒙纳士大学

第53名：昆士兰大学

第54名： 悉尼大学

第62名： 澳大利亚国立大学

第71名： 新南威尔士大学

第88名： 阿德莱德大学

第131名：西澳大学

第133名：悉尼科技大学

第175名：麦考瑞大学

排名是如何得出的？

该排名通过对 1550 万份研究出版物和 1.21 亿次引用该出版物的分析，以及对年度学术声誉调查的 四万多份回复，衡量了各院校在五个领域的绩效，这包括：



教学（学习环境）

研究（规模、收入和声誉）

引文（研究影响力）

国际前景（员工、学生和研究）

行业收入（知识转移）

中国大陆有7所高校进入了世界大学排名前100名，清华大学在亚洲所有大学中排名第一，也是中国大陆高校中表现最好的。





香港共有5所大学位列世界大学排名前100名。





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