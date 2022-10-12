泰晤士世界大学排名：澳洲哪些大学位列前100名？

泰晤士高等教育最新发布的世界大学排名中，墨尔本两所大学进入前50名，是全澳排名最靠前的大学；全澳共有十所大学进入前100名，又分别是哪些？

Generic photos of Melbourne University in Melbourne on Tuesday January 19, 2010. (AAP Image/Luis Enrique Ascui) NO ARCHIVING

Times Higher Education World University Rankings 2023: What's the best Australian uni ? Source: AAP

在泰晤士高等教育（THE）周三（10月12日）发布的最新世界大学排名中，墨尔本大学位列第34位，是全澳所有大学排名最靠前的。

今年有104个国家和地区的1799所大学上榜，英国的牛津大学连续第七年蝉联榜首。

全球排名最靠前的大学是哪些？

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  • 第一名：牛津大学
  • 第二名：哈佛大学
  • 第三名（并列）：剑桥大学、斯坦福大学
  • 第五名：麻省理工

澳大利亚大学的表现如何？

澳大利亚有十所大学进入前200名，继墨尔本大学之后，蒙纳士大学、昆士兰大学、悉尼大学和澳大利亚国立大学位列澳大利亚院校的榜首。

在去年的榜单中，澳大利亚院校中的前五名也是这五所大学，蒙纳士大学的排名上升，而澳大利亚国立大学的排名有所下降。

澳大利亚八校联盟（Group of Eight）指出，澳大利亚八大院校中有七个进入了榜单的前100名。

八校联盟的首席执行官汤姆逊（Vicki Thomson）说，所有排名得到提高的澳大利亚大学都值得认可和祝贺。

她说：“更多澳大利亚大学在排名上取得了进步而非下降，这证明了我们高等教育部门的整体质量。”

位列榜单前200名的十所澳大利亚大学：
  • 第34名： 墨尔本大学
  • 第44名：蒙纳士大学
  • 第53名：昆士兰大学
  • 第54名： 悉尼大学
  • 第62名： 澳大利亚国立大学
  • 第71名： 新南威尔士大学
  • 第88名： 阿德莱德大学
  • 第131名：西澳大学
  • 第133名：悉尼科技大学
  • 第175名：麦考瑞大学

排名是如何得出的？

该排名通过对 1550 万份研究出版物和 1.21 亿次引用该出版物的分析，以及对年度学术声誉调查的 四万多份回复，衡量了各院校在五个领域的绩效，这包括：
  • 教学（学习环境）
  • 研究（规模、收入和声誉）
  • 引文（研究影响力）
  • 国际前景（员工、学生和研究）
  • 行业收入（知识转移） 
中国大陆有7所高校进入了世界大学排名前100名，清华大学在亚洲所有大学中排名第一，也是中国大陆高校中表现最好的。

香港共有5所大学位列世界大学排名前100名。

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Published 13 October 2022 at 10:46am, updated 39 minutes ago at 10:58am
Source: SBS