澳洲大学毕业生“受益于强劲就业市场” 本科生就业率和年薪继续增长

根据澳大利亚的《2022年毕业生成果纵向调查（2022 Graduate Outcomes Survey – Longitudinal）》这一最新报告，在完成学业后的三年内，毕业生的全职和总体就业率以及薪酬继续增长。





2019年，全日制大学本科生在完成学业四个月后的全职就业率为73.6%，但在毕业后的三年则上升了17.9%，在2022年，同一批毕业生的全职就业率达到91.5%，年薪中位数为8万澳元；而在三年前，这一数字为6.34万澳元，三年内增幅为27.0%。





根据这份新报告，从本科毕业生的总体就业率来看，2019年，大学本科毕业生在完成学业后四至六个月内就业率为88.1%，而三年后就业率为93.9%。



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这份新调查报告提到，这些数据证实了此前报告的结论，一些毕业生可能需要一段时间才能成功建立自己的职业生涯。





这一份调查报告共邀请澳大利亚114所高等教育机构参与，包括42所大学和72所非大学高等教育机构，将近4.4万名（43999）毕业生参与了调查。





澳大利亚大学协会（Universities Australia）首席执行官卡特里奥娜·杰克逊（Catriona Jackson）表示，随着澳大利亚就业市场继续从新冠大流行中复苏，市场对大学毕业生的需求量很大。





杰克逊说：“随着我们从新冠影响中复苏，大学毕业生继续受益于强劲的就业市场，他们的技能也更受到欢迎。”





“随着最糟糕的疫期过去，技能危机开始显现，我们必须继续发展澳大利亚学生的技能，保持本土人才的输送渠道。”



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“在未来5年，预计将创造的100万个工作岗位中，超过一半需要大学学位，我们需要更多受过大学教育的工作者进入劳动力市场，”杰克逊说。





今年8月份，澳大利亚联邦教育部长杰森·克莱尔（Jason Clare）宣布，澳大利亚政府将会拨款，为来自代表性不足的背景的学生提供额外两万个大学名额，以解决某些行业的技能人才短缺问题。目标行业包括护士、教师和幼教。这些额外名额将从2023年开始分两年提供。





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