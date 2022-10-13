新研究披露长期新冠对澳人影响 哪些群体感染可能性最高？

根据澳大利亚国立大学（ANU）的一项新研究，在感染新冠的澳大利亚成年人当中，近三分之一的人的症状持续超过四周，这是长期新冠（Long Covid）的常见标志。这一比例相当于略超澳大利亚所有成年人口的14%。





此外，在感染过新冠的澳大利亚成年人当中，将近5%的人的新冠症状持续三个月或更长时间。





研究还发现，虽然如今可能有近半澳大利亚成年人感染了新冠，但这种病毒并非在各人群中均匀传播。





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根据该研究的第一作者尼古拉斯·比德尔（Nicholas Biddle）教授的说法，女性、年轻人和中等收入家庭感染新冠的可能性最高。





比德尔说：“这是自2020年初以来澳人经历新冠的一个快照。”





“在受访的感染过新冠的成年人中，89.5%报告称出现新冠症状，他们当中平均会出现大约10种不同的症状，最常见的是疲劳。”





“出现症状的澳大利亚人当中，大约四分之一经历了13种或更多种的症状，而另四分之一的人经历了七种或更少的症状。流鼻涕、打喷嚏、喉咙痛、咳嗽和头痛也很常见，大约四分之三出现新冠症状的人都有过上述症状，”他说。



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此外，超半数的新冠感染者还出现虚弱、肌肉酸痛和发烧这三种症状。





这一项研究是澳大利亚首批研究长期新冠对人们健康幸福影响的研究之一。





这份研究报告提到，在新冠感染者当中，大多数人的症状持续少于一周，只持续几天或更短时间；相当少数的人的症状会持续更长时间，可能会延续数周或数月；对极少数人来说，症状持续甚至超过一年。





关于长期新冠应该定义多长的时间仍有争论，澳大利亚国立大学的这一项研究着眼于两组人士。第一组的症状的开始和持续超过四周，但少于12周；第二组则被称为新冠后综合征组，其症状持续12周以上。



Tracy Kelly developed long COVID after first becoming sick in March. Credit: Supplied / Charis Chang 特蕾西·凯利（Tracy Kelly）在感染新冠后，她的症状持续了几个月。





在SBS新闻（SBS News）的报道中，来自布里斯班、43岁的凯利此前并不相信有长期新冠，直到她感染了新冠并且症状持续数月。





在今年3月份感染了新冠之后的几个月，她仍然有一些症状，包括呼吸急促、胸痛和脑雾。





凯利说，在感染新冠之前，她每天都在锻炼，在零售业工作，所以总是在提重物。





“我是那种坐不住的人……但现在我什么都不能做……”她说，现在她一天中很多时间都坐在躺椅上休息。





她还感到精神疲劳非常严重，可以睡12个小时，但醒来时仍然觉得很累。





如今凯利需要花四天时间来完成一个填字游戏，而这在以前是很容易完成的。





“我知道答案是什么，而且是简单的答案，但我就是想不出来，”她说。



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对于那些患有长期新冠的人来说，他们希望当局能够更多地了解到这种情况，并提供额外的资源。





比德尔教授说，与新冠大流行之前相比，出现多种症状或患有长期新冠的人更有可能报告自己的健康幸福状态显著下降。





“在那些出现新冠症状的人中，40.7%的人表示他们情绪低落。我们的数据表明，那些症状持续数月的人受影响最大。”





“另一方面，与没有感染新冠的人相比，感染新冠时间较短或基本没什么症状的人的幸福健康状态通常不会下降。”





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