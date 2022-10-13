新州、维州和塔州将面临更多的大雨、洪水和极端天气

已持续降雨数日的新州大片地区预计将在本周末前再迎65毫米降雨，而维州和塔州则处于极端天气的高度警戒状态。





目前气象局已发布逾70个洪水警报，并表示从西部逼近的低压槽可能会在周四和周五给中部和南部内陆带来雷暴。





最强降雨将在周四出现，预计高山地区将出现每小时90公里以上的破坏性大风。





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气象局还警告说，从周五开始，中西部和西南部的部分地区将再次发生洪水，由于近几个月的降雨，河流正在经历持续的洪水泛滥。





集水区非常潮湿，大多数水坝已经达到或接近饱和。



阅读更多 维州将面临强降雨及山洪威胁 居民被督促做好准备

气象局高级预报员乔纳森·豪（Jonathan How）说，西部的Broken Hill地区遭遇了整夜的大雨。





他告诉澳广（ABC）电视台：“该地区创造了10月最高日降雨量的新纪录——一夜之间超过50毫米。”





上周末晴朗的天空应该让大部分地区民众得以喘息，但许多地方仍将处于洪水之中，更恶劣的天气预计在周三和周四袭来，给饱和的集水区带来大量降雨。





与此同时，新州中西部的Forbes居民正在给油箱加油和购买杂货，为应对洪灾做物资储备。





位于该镇东南部住宅区附近铁桥（Iron Bridge）下的Lachlan River水位预计将在周四超过10.55米的重度洪水位。



州紧急服务中心（SES）的志愿者们一直在填充沙袋，并将数千个沙袋分发给居民。





当地指挥官洛基·沃肖（Rocky Walshaw）说，很难预测洪水会有多严重，而溪流已涨满了水。





他告诉澳联社（AAP）说：“每次洪水都不一样，但这次洪水会持续很长时间。”





“这个高峰将在这里停留五天，但当雨水再次落下时，就看它会落在哪里了。”





沃肖敦促当地人及时了解天气、水位和道路关闭的最新情况。



NSW is still on high alert with another rain onslaught to hit the state which has already seen repeated flood events. Source: AAP / Stuart Walmsley 他说：“在上一次洪水中，那些没有与邻居交谈交换信息的人开始担心和恐慌。”





“我们这里有一个说法：‘我宁愿看着他们，而不是寻找他们’。”





当局已将Wyangala大坝的放水量从每天45000兆升减少到30000兆升。



维州人准备迎接洪水和恶劣天气

维州正在为大雨和洪水做准备，该州各地区都发出了恶劣天气警告。





北部Goulburn-Broken集水区已经记录了至少100毫米的降雨，SES官员警告说，西部和中部地区的民众也有可能受到严重影响。





该州SES负责人蒂姆·维布施（Tim Wiebusch）周四表示，已经发布了一系列的观察和行动警报。





“我们现在对三个河流系统的重度洪水进行了监测和行动。其中第一个是维州中部的Campaspe River，”他告诉澳广新闻。





“在东北部，我们收到了关于Ovens River和Kings River的警告，这两条河在Wangaratta及其周围交汇，周六那里可能会再次发生洪灾。”





周三，大雨导致该州Falls Creek附近发生山体滑坡；周四，高达110公里/小时的破坏性大风将袭击高山地区，从周五上午开始逐渐停止。





Avoca、Loddon和Murray河沿岸已经发布了中度洪水警报。





由于预计会有大雨，州长安德鲁斯（Daniel Andrews）提醒人们不要开车进入洪水。





“这对你来说很危险，对必须来救你的人来说也确实很危险，”他周三告诉记者。



当局警告塔州北半部社区对山洪爆发保持高度警惕，强降雨量可能达到六年前的致命天气事件的水平。



塔州当局警告社区警惕山洪爆发

预计该州周四至周五将有大量降雨，北部地区的降雨量为60至100毫米，东北部地区为180毫米，Great Western Tier地区的降雨量最高可达250毫米。





包括Railton、Latrobe、Wivenhoe、Burnie和Sheffield在内的乡镇预计将面临最大风险。





该州SES代理局长里昂·史密斯（Leon Smith）说，预测的雨量与2016年在该州北部导致三人死亡的洪灾的雨量相当。





气象局表示，强烈的降雨可能会导致西北部部分地区出现危及生命的山洪，六小时的总雨量可达100毫米。





史密斯告诉记者：“我们正在监测一个非常动态的情况，但我们不可避免地会看到洪水泛滥，这将产生重大后果。”





周三晚上，有关部门对该州大约一半地区发布了恶劣天气警告，同时对西北、北部和东北部以及Derwent的集水区发布了洪水预警。





塔州西南部将出现30至60毫米降雨，而包括霍巴特在内的东南部家那个出现15至30毫米降雨。





由于Mersey River集水区预计将发生洪水，德文波特港（Devonport）的商业运营从周四中午开始无限期暂停。



同时，塔斯马尼亚精神号邮轮已经通知乘客，由于TasPorts关闭德文波特港，四次航行将被取消，其中包括周四德文波特和墨尔本之间的夜间航班以及周五的日间航班。





塔州警察局助理局长乔纳森·希金斯（Jonathan Higgins）敦促人们在路上小心，尤其是结束学校假期旅行归家的家庭。





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