为什么澳大利亚道路上有更多的电动汽车或会带来风险？

能源专家警告称，如果监管机构不及早做好安全设置，那么将电动汽车接入国家电网可能会引发网络攻击和大范围的停电。





尽管有一份关于澳大利亚向电动汽车转型的全国性咨询文件，但能源专家表示，对网络安全的影响尚未在讨论中被指出，而这需要优先考虑。





澳大利亚网络会议将于今天（周四）在墨尔本举行。在发言之前，电动汽车委员会（Electric Vehicle Council）能源和基础设施负责人罗斯·德·雷戈（Ross De Rango）告诉澳联社（AAP），解决这个问题对于防止代价高昂或破坏性的结果至关重要。



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雷戈表示，在广泛采用电动汽车后，澳大利亚人的用电量将增加约40%，如果都是在高峰时段给它们充电可能会带来灾难性的后果。





他说，虽然能源公司可以计划或“协调”车辆充电，但将这种技术连接到国家电网可能带来新的安全威胁。例如，黑客可以利用安全漏洞，迫使所有车辆在错误的时间充电，从而造成电力中断。





“如果我们建立一个系统，在这个系统中，所有的电动汽车通常都在正确的时间充电，但如果有恶意行为者介入，突然电动汽车在错误的时间充电，将会发生什么?”他说。





他认为这就是要考虑网络安全的重要之处。





雷戈表示，与传统的电力连接不同，汽车制造商、软件提供商或能源公司可能会利用软件中的安全漏洞。





“如果未来我们的连接和控制方式都是通过互联网，那么到时就有可能存在威胁，只是现在还没出现而已。”



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此外，黑莓亚太区和日本工程总监乔纳森·杰克逊（Jonathan Jackson）表示，海外电动汽车充电设备已经发现了安全漏洞。





美国卡洛斯·阿尔瓦雷斯商学院（Carlos Alvarez College of Business）开展的一项研究发现，16个电动汽车充电站中有13个存在“重大”安全漏洞，包括认证标准缺失。





杰克逊表示：“仅电动汽车上软件的漏洞就表明，要确保能源系统的安全，我们还有很长的路要走，是在全球，而不仅仅是在澳大利亚。”





“我们实际上别无选择。如果电动汽车能帮助我们实现净零排放，我们绝对需要迎头解决这个问题。”





杰克逊表示，针对能源供应商的勒索软件攻击，包括对昆士兰州CS Energy和美国Colonial Pipeline公司的攻击例子，都是国家电网可能成为攻击目标的证据。



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但他也同时指出，如果监管机构及早采取行动，是能够去保护澳大利亚的电网。





“这是一个可以解决的问题，但我们现在确实需要讨论这个问题，”他说。





澳大利亚政府已经启动关于国家电动车战略的咨询，国家电动汽车战略咨询文件已经公布，寻求关于政府提高澳大利亚电动汽车普及率的最佳方式的反馈，反馈意见和建议的提交截至10月31日。





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