【观点】澳大利亚储备银行加息放缓 这意味着什么？

时间来到10月之后，储备银行（RBA）依然还在加息，澳大利亚股市和房市也还处于下跌之中。但10月4日的议息会议上，储备银行董事会决定将现金利率只提高25个基点至2.60%，低于绝大多数人预期的加息50个基点。





由于利率上升幅度小于市场预期，消息公布后澳大利亚股市出现跳涨，当天收盘一度飙涨接近4%，创下两年多来单日最佳表现。而澳元则随之出现下跌，并且在接下来的一周之内连续下滑至0.63以下。





那么究竟是什么导致了储行本次降息幅度低于预期，以及这对于未来的储行决策以及澳大利亚经济意味着什么呢？





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事实上，影响储行加息决议的关键性指标首选依然是通胀和就业市场。





目前储备银行对通胀的核心预测是 2022 年通胀率约为7.75%，2023年略高于4%，2024年将降低到3%左右。他们认为，全球因素很大程度造成了高通胀，但澳大利亚国内的需求仍强劲，也在推升通胀。在会议纪要中，储备银行仍强调了要将通货膨胀率恢复到 2-3% 范围内的目标，并表示未来一段时间可能需要进一步加息，现金利率在短时间内将继续升高。





与此同时，储备银行还指出，劳动力市场仍然非常紧张，许多公司在招聘方面遇到了困难。8月份的失业率为3.5%，约为近五十年来的最低水平。职位空缺和招聘广告都处于非常高的水平，这表明未来几个月失业率可能进一步下降。不过，随着经济增长放缓，预计失业率会有所上升。因此储行预测澳大利亚的工资增长将继续从近年来的低水平回升，但仍会低于通胀较高的其他发达经济体。





此外，包括澳大利亚在内的全球经济前景进一步恶化，也是让储行不加息0.5%的核心原因。储行明确表示，更高的通货膨胀和更高的利率正在给澳大利亚家庭带来压力，利率升高对抵押贷款的影响目前尚未全面显现。同时，消费者信心也有所下降，房价在大幅上涨后也正在下降。这使得很多人在寻求更高工资、更长时间的工作。





这次加息低于市场预期是一个很重要信号，意味着储行此前所说会减缓加息，“所言非虚”。因为储行的任何动作都是经过深思熟虑和循序渐进的，这一次将加息速度从0.5%放缓到0.25%同样如此。在可预见的未来，尤其是今年剩余的两次会议上，储行可能都只会加息0.25%。这也就难怪已经有部分银行的经济学家甚至预测，在今年剩余的两次会议上，储行只会加息一次。





不过笔者认为，未来RBA的加息速度，必然还是取决于实际的通胀发展方向。考虑到加息对通胀的影响存在迟滞，因此RBA在今年内大概率会延续目前的加息节奏——每次0.25%。而未来的长期加息步伐放缓，甚至停止，还是需要更加明确的通胀放缓信号；相反，如果后续通胀重新恶化，储行必然又会加快加息。另外一个重要的因素，就是全球经济的走向。尽管相对于世界其他发达国家，尤其是欧洲诸国，澳大利亚无论是通胀和经济增长前景都要乐观很多，但市场情绪会互相影响。





而加息的暂时放缓，对于资本市场无疑是一个利好消息，因此出现了消息发布当天澳大利亚股市大涨的现象。同时，考虑到美联储依然在进行比较严厉的快速加息，美澳两国的息差将会逐步拉开，推动澳元继续承压。





市场信心的回复，全球经济的重新复苏，预计都要等到主要国家停止这一轮加息周期。从所有的迹象来看，澳大利亚储备银行很可能是第一批停止加息甚至在未来最早开始降息的储行之一。因此，明年市场在逐步确认储行加息接近尾声之时，才会是澳大利亚资产价格复苏的时候；而实体经济的复苏则需要等待加息的作用全部显现、通胀进一步下跌之后，这可能是2024年的事了。





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）





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