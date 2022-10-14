世界鸡蛋日：澳洲人均每年食用多少个鸡蛋？

本周五（10月14日）是一年一度的世界鸡蛋日（World Egg Day），澳大利亚行业机构发布的研究数据显示，在全澳食品、杂货成本上升的背景下，如今的澳大利亚人比以往任何时候都更愿意把不起眼的鸡蛋作为每周购物清单上的主要食物之一。





行业机构Australian Eggs周五发布的新研究显示，今年澳大利亚人比往年多消费了400万个鸡蛋，总计超过67亿个鸡蛋，或相当于日均消耗近1850万个。





95%的澳大利亚人都食用鸡蛋，在澳大利亚，鸡蛋仍然是最受欢迎和最实惠的优质蛋白质来源之一，每份鸡蛋的价格不到1澳元。





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数据显示，澳大利亚人在一年中平均每人消费262个鸡蛋。





每份鸡蛋中含有13种不同的维生素和营养物质。每个鸡蛋的热量仅为310千焦耳（或74卡路里），鸡蛋依然是澳大利亚人能吃到的最健康的食物之一。



什么是世界鸡蛋日？

世界鸡蛋日于 1996 年在维也纳设立，当时决定在每年十月的第二个星期五庆祝鸡蛋的力量。





去年，Australian Eggs与 Deliveroo 合作发起世界鸡蛋日“在家中的鸡蛋冒险”倡议，见证了澳大利亚四个城市的热门餐厅开发的定制鸡蛋菜肴餐包。Australian Eggs 还发布了一本世界鸡蛋日烹饪书，可从他们的网站上免费下载。





而今年，Australian Eggs在其网站发布了一系列以鸡蛋为原材料的菜谱，鼓励人们食用鸡蛋，以支持澳大利亚的蛋农。



此前，受新冠疫情、劳动力短缺、欧洲战争及天气等因素影响，澳大利亚经历了全国性的“鸡蛋荒”。





与此同时，一项淘汰笼养鸡的新规预计更会令行业面临“洗牌”—— 在经历长达七年的谈判后，独立家禽福利小组（Independent Poultry Welfare Panel）在8月推出了新的家禽福利标准，包括最迟于2036年在全澳范围内淘汰传统的电池笼等一系列举措。





此举被澳大利亚皇家防止虐待动物协会（RSPCA）称为“动物福利的一项重大胜利”，但澳大利亚蛋农协会（Egg Farmers of Australia）则警告称此举可能“把许多蛋农逼上绝路”。





根据澳大利亚的动物福利标准，在天气允许的情况下，散养鸡白天需可以在地上散步和觅食不少于6个小时，且每公顷土地上的母鸡数量必须少于1万只。





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